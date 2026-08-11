मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी, अमित शाह, सोनिया-अखिलेश... सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज

PM मोदी, अमित शाह, सोनिया-अखिलेश... सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई दिग्गज एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे. समारोह में राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई राजनेता पहुंचे.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 11 Aug 2026 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकातें पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में हैं. सोमवार को दिल्ली में एक बार फिर दोनों नेता साथ नजर आए, लेकिन इस बार मुलाकात का कारण सियासत नहीं, बल्कि पारिवारिक समारोह था. एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के शादी समारोह के रिसेप्शन में पीएम मोदी पहुंचे. यहां वह शरद पवार के साथ बैठे और उनसे बातचीत करते नजर आए. खास बात यह रही कि इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी पहुंचे.

रेवती सुले के रिसेप्शन में पहुंचे पीएम मोदी

दिल्ली में सोमवार को एनसीपी (एसपी) नेता और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया गया. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति और दूसरे क्षेत्रों की कई हस्तियां शामिल हुईं.

समारोह से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में पीएम मोदी एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के साथ बैठे नजर आए. दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई. रिसेप्शन के दौरान प्रधानमंत्री ने नवविवाहित जोड़े और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की. वह कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों से भी मिले और उनका अभिवादन किया.

रेवती सुले, बारामती से एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी और शरद पवार की नातिन हैं. शादी के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और शरद पवार के साथ उनकी बातचीत की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा शुरू हो गई.

अमित शाह से राहुल गांधी तक कई बड़े चेहरे पहुंचे

रेवती सुले की शादी सारंग लखानी से हुई है. रिसेप्शन में शरद पवार ने खुद मेहमानों का स्वागत किया. समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे. इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी कार्यक्रम में शामिल हुईं.

इस तरह अलग-अलग राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता एक ही समारोह में नजर आए.

पीएम मोदी से सुप्रिया सुले ने की 20 मिनट मुलाकात

रेवती सुले के रिसेप्शन से पहले सोमवार को सुप्रिया सुले ने पार्टी के आठ सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. यह बैठक करीब 20 मिनट तक चली. इसके बाद एक बार फिर परिसीमन विधेयक को लेकर एनसीपी (एसपी) के रुख की चर्चा शुरू हो गई.

सुप्रिया सुले पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी भी परिसीमन विधेयक का समर्थन तभी करेगी, जब उसकी सभी जरूरी मांगों को विधेयक के मसौदे में शामिल किया जाएगा.

INDIA गठबंधन में बैठक को लेकर हलचल

प्रधानमंत्री मोदी के साथ सुप्रिया सुले और एनसीपी (एसपी) सांसदों की बैठक के बाद INDIA गठबंधन के भीतर भी हलचल की चर्चा होने लगी. हालांकि, बैठक के दौरान परिसीमन का मुद्दा नहीं उठाया गया. 

एनसीपी (एसपी) के सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास और जनहित के कई मुद्दे रखे.

यह भी पढ़ें: अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से की बात, 'अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने...'

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Supriya Sule PM Modi Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी, अमित शाह, सोनिया-अखिलेश... सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज
PM मोदी, अमित शाह, सोनिया-अखिलेश... सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
इंडिया
अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से की बात, 'अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने...'
अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से की बात, 'अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने...'
इंडिया
बेंगलुरु के ताज होटल में दो बेटियों की हत्या, पिता ने की खुदकुशी की कोशिश
बेंगलुरु के ताज होटल में दो बेटियों की हत्या, पिता ने की खुदकुशी की कोशिश
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट में अब तक क्या-क्या हुआ? छात्रों पर लाठीचार्ज, देवेंद्र महतो की बिगड़ी तबीयत
रांची प्रोटेस्ट में अब तक क्या-क्या हुआ? छात्रों पर लाठीचार्ज, देवेंद्र महतो की बिगड़ी तबीयत
विश्व
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
बॉलीवुड
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
महाराष्ट्र
15 अगस्त को क्या करेंगे अभिजीत दीपके? वीडियो जारी कर बताया प्लान
15 अगस्त को क्या करेंगे अभिजीत दीपके? वीडियो जारी कर बताया प्लान
क्रिकेट
CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब
CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब
इंडिया
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
ट्रेंडिंग
भारत आया ऑस्ट्रेलियाई शख्स बोला- ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फैसला
भारत आया ऑस्ट्रेलियाई शख्स बोला- ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फैसला
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget