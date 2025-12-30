अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने पहली बार वेनेजुएला की जमीन पर सैन्य कार्रवाई की है. ट्रंप के अनुसार यह हमला एक ऐसे डॉक (घाट) पर किया गया, जहां से कथित तौर पर ड्रग तस्करी के लिए नावों को लोड किया जाता था. इस कार्रवाई को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

फ्लोरिडा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि डॉक इलाके में जोरदार विस्फोट हुआ, जहां नावों में ड्रग्स भरी जाती थीं. ट्रंप ने कहा कि अब वह पूरा इलाका तबाह हो चुका है और ड्रग तस्करी के लिए उसका इस्तेमाल संभव नहीं है.

समुद्र से जमीन तक बढ़ी अमेरिकी कार्रवाई

अमेरिका की कार्रवाई में अब तक कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी में शामिल नावों तक सीमित थी, लेकिन यह पहली बार है जब अमेरिकी ऑपरेशन के वेनेजुएला की जमीन तक पहुंचने के संकेत मिले हैं. इससे साफ है कि अमेरिका ने ड्रग नेटवर्क के खिलाफ अपनी रणनीति और सख्त कर दी है.

किसने किया हमला, इस पर ट्रंप ने साधी चुप्पी

डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इस हमले को अमेरिकी सेना ने अंजाम दिया या CIA ने. उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि हमला वेनेजुएला के अंदर ही हुआ, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह कार्रवाई तट के पास की गई थी. ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहते.

रेडियो इंटरव्यू में पहले दिया था संकेत

इससे पहले ट्रंप ने एक रेडियो इंटरव्यू में संकेत दिया था कि ड्रग तस्करी से जुड़ी एक अहम जगह को नष्ट किया गया है. उन्होंने कहा था कि सितंबर से लेकर अभी तक ड्रग्स ले जाने वाली नावों पर 29 बार हमले किए गए हैं, जिनमें 105 लोग मारे गए हैं. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस ताजा कार्रवाई को लेकर अब तक ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है.

वेनेजुएला की चुप्पी और तेल नाकेबंदी

AP की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला सरकार की ओर से इस हमले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. वहीं अमेरिका पहले ही वेनेजुएला पर तेल नाकेबंदी लागू कर चुका है, ताकि मादुरो सरकार की आय के स्रोतों को कमजोर किया जा सके. पिछले कुछ महीनों में ट्रंप यह संकेत देते रहे हैं कि अमेरिका समुद्र के बाहर भी अपनी कार्रवाई बढ़ा सकता है. अक्टूबर में उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि वेनेजुएला में CIA को गुप्त ऑपरेशन की अनुमति दी गई है.

