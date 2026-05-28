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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वEid-ul-Adha 2026: 'प्यारे मुसलमानों...' बकरीद पर ईरान ने दिया बड़ा मैसेज, हर तरफ हो रही चर्चा

Eid-ul-Adha 2026: 'प्यारे मुसलमानों...' बकरीद पर ईरान ने दिया बड़ा मैसेज, हर तरफ हो रही चर्चा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईद-उल-अजहा की बधाई दी. अराघची ने पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालात का जिक्र कर एकजुटता और सहयोग पर जोर देते हुए मैसेज जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 28 May 2026 08:22 AM (IST)
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आज (28 मई) को ईद-उल-अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इस मौके पर क्षेत्रीय देशों के बीच एकजुटता और सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए एक मैसेज जारी किया है. 

क्या बोले अराघची?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में अराघची ने कहा, यूएस-इजरायल के साथ जारी तनाव के बीच क्षेत्र की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है. उन्होंने कहा, 'क्षेत्रीय स्थिरता का रास्ता उन 'शांतिप्रिय मुस्लिम नेताओं' की ओर से दिखाया जा रहा है जो बातचीत और तनाव कम करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.'

'एकजुटता और सहयोग समय की जरूरत'

उन्होंने कहा, 'क्षेत्रीय देशों के बीच एकजुटता और सहयोग इस समय बेहद महत्वपूर्ण है. शांतिप्रिय मुस्लिम नेता शांति स्थापित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. यह एक बेहद संवेदनशील समय में हो रहा है. इतिहास इसे दर्ज करेगा. सभी प्रिय मुसलमानों को ईद मुबारक.'


ईरानी राष्ट्रपति ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी बकरीद के मौके पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, 'इराक, ओमान, कतर, तुर्की, ताजिकिस्तान, मिस्र, किर्गिस्तान और अजरबैजान के नेताओं के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए, 'मैंने उम्मीद जताई है कि अल्लाह हम मुसलमानों के दिलों को एक-दूसरे के करीब लाए और हम सभी क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार और खतरों के सामने एक-दूसरे के लिए और ज्यादा मजबूती से साथ रहें.'

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पेजेश्कियान ने ईद अल-अजहा को मुस्लिम देशों के बीच आस्था, त्याग और एकता का एक मजबूत प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह मौका इस्लामी जगत के देशों को आपसी भरोसे को मजबूत करने और क्षेत्रीय संबंधों को गहरा करने की याद दिलाता है.

ईरानी दूतावास ने भी दी बधाई

भारत में ईरानी दूतावास ने सभी भारतीयों को ईद की बधाई दी. X पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा, 'ईद अल-अजहा के मौके पर हम भारत की सरकार और प्यारी जनता, खास तौर से हमारे प्रिय मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देते हैं. यह मुबारक त्योहार सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशी लाए और हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मित्रता के बंधन को और मजबूत करे. ईद मुबारक!'

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Published at : 28 May 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Masoud Pezeshkian Abbas Araghchi US Iran War Eid Ul Adha 2026
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