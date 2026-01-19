सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति भारत दौरे पर, सिर्फ 2 घंटे की विजिट बनी चर्चा का विषय
UAE President India Visit: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए.
सऊदी अरब से तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोमवार (19 जनवरी, 2026) को भारत का दौरा किया. शेख नाहयान सिर्फ दो घंटे के दौरे के लिए भारत पहुंचे, जिनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए. पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर एक ही कार में बैठकर दोनों एयरपोर्ट से निकले.
हालांकि, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का मात्र दो घंटे के लिए भारत की यात्रा पर पहुंचना चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है. दरअसल, इस चर्चा के पीछे का मुख्य कारण इस यात्रा की टाइमिंग है. यूएई के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान पर अमेरिकी हमला का खतरा टल गया है, तो दूसरी तरफ भारत को अमेरिका की ओर से गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता मिला है.
UAE के राष्ट्रपति के दौरे पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने सोमवार (19 जनवरी, 2026) को एक आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, ‘यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का यह भारत दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण के बाद हो रहा है. महामहिम अल नाहयान के यूएई के राष्ट्रपति बनने के बाद यह भारत की उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है और पिछले एक दशक में यह उनकी पांचवीं भारत यात्रा है.’
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, ‘सोमवार की शाम दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात तय है. यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान का यह दौरा दोनों नेताओं को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने का अवसर देगी. उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों नेता कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे.’
पीएम मोदी और राष्ट्रपति अल नाहयान की मुलाकात में क्या हुई बातचीत?
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात की भारत यात्रा से परिचित लोगों ने बताया कि राष्ट्रपति अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातचीत के एजेंडे में मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, रक्षा उद्योग में सहयोग के साथ-साथ ऊर्जा से जुड़ी पहल के मुद्दे शामिल रहने की उम्मीद है.
राष्ट्रपति अल नाहयान के भारत दौरे का क्या है शेड्यूल?
दो घंटे के भारत यात्रा के शेड्यूल के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारतीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे के करीब राजधानी दिल्ली पहुंचे. इसके बाद करीब 4 बजकर 45 मिनट पर उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता शुरू हुई और करीब शाम 6 बजे वो दिल्ली से रवाना हुए.
