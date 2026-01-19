बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच यूनुस सरकार ने जारी की रिपोर्ट, जानें क्या बताया?
Muhammad Yunus: मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश पारदर्शिता और सटीकता के साथ अपराध से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सैकड़ों मामले दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां की गईं और जांच जारी है.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार (19 जनवरी, 2026) को देश में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करने वाली घटनाओं और व्यापक कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़े मामलों में दर्ज पुलिस रिकॉर्ड की समीक्षा की है. यह समीक्षा बांग्लादेश में पिछले एक साल (जनवरी से दिसंबर, 2025 तक) के दौरान दर्ज आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड के तहत की गई है.
इसे लेकर यूनुस ने कहा कि जनवरी से दिसंबर, 2025 के दौरान आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से जुड़े 645 घटनाओं का दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट देशभर से वेरिफाइड FIR, जनरल डायरी, चार्जशीट और जांच के अपडेट्स के आधार पर तैयार की गई है.
बांग्लादेश अपराध से निपटने के लिए प्रतिबद्ध: यूनुस
मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश पारदर्शिता, सटीकता और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपराध से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि, हर एक घटना चिंता का विषय है, लेकिन यह आंकड़े एक स्पष्ट और सबूतों पर आधारित तस्वीर पेश करते हैं. उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले सांप्रदायिक नहीं, बल्कि आपराधिक प्रकृति के थे, जो कानून-व्यवस्था की चुनौतियों की जटिलता को रेखांकित करते हैं.
उन्होंने कहा, ‘रिपोर्ट के मुताबिक 71 घटनाओं में सांप्रदायिक तत्व पाए गए, जबकि 574 मामलों को गैर-सांप्रदायिक प्रकृति का आंका गया. सांप्रदायिक घटनाओं में मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों और मूर्तियों की तोड़फोड़ या उन्हें अपवित्र करने की कोशिशों के मामले शामिल थे. इसके साथ ही कुछ अन्य अपराध भी दर्ज किए गए.‘ उन्होंने कहा कि सैकड़ों मामले औपचारिक रूप से दर्ज किए गए, कई घटनाओं में गिरफ्तारियां की गईं और अन्य मामलों में जांच जारी है.’
हर साल औसतन 3000-3500 लोग अपनी जान गंवाते हैं: यूनुस
यूनुस ने कहा, ‘राष्ट्रीय स्तर पर, बांग्लादेश अभी भी गंभीर कानून-व्यवस्था की चुनौतियों का सामना कर रहा है. हर साल औसतन करीब 3,000 से 3,500 लोग देशभर में हिंसक अपराधों में अपनी जान गंवाते हैं. यह संख्या गर्व करने वाली नहीं है. इन आंकड़ों को संदर्भ में समझना भी जरूरी है. बांग्लादेश मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है, जो सभी समान अधिकारों वाले नागरिक हैं. हर समुदाय के लिए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना न केवल एक संवैधानिक दायित्व है, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है.’
उन्होंने कहा, ‘यह रिपोर्ट पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना से प्रस्तुत की गई है. यह चुनौतियों से इनकार नहीं करती है, न ही पूर्णता का दावा करती है, बल्कि यह व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करने वाले अपराध प्रवृत्तियों की एक तथ्यात्मक, साक्ष्य-आधारित तस्वीर प्रदान करने का प्रयास करती है.’
यह भी पढ़ेंः 'सिर्फ शांति के लिए सोचने की अब कोई मजबूरी नहीं', नोबेल पुरस्कार न मिलने से गुस्साए ट्रंप ने किसे धमकाया
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL