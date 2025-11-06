फिलीपींस में तूफान ‘कालमेगी’ के कारण देश के मध्य प्रांतों में कम से कम 241 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा कई लोग लापता हो गए. इस बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार (6 नवंबर 2025) को आपातकाल की घोषणा कर दी. यह इस साल फिलिपींस में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा है. तूफान कालमेगी के कारण ज्यादातर लोगों की मौत अचानक आई बाढ़ में डूबने से हुई, जबकि 127 लोग लापता हैं. इनमें से अधिकतर मध्य प्रांत सेबू के निवासी हैं. यह प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है.

कालमेगी एक ट्ऱॉपिकल चक्रवात तूफान है, जो बुधवार (5 नवंबर 2025) को द्वीपसमूह से गुजरने के बाद दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया. तूफान के प्रकोप से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि 5.6 लाख से अधिक ग्रामीण विस्थापित हो गए, इनमें से लगभग 4.5 लाख लोगों को आपातकालीन आश्रयों में शरण लेनी पड़ी. राष्ट्रपति मार्कोस ने यह आपातकालीन घोषणा आपदा प्रतिक्रिया अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की, जिसमें तूफान के बाद की स्थिति का आकलन किया गया. इस घोषणा से सरकार को आपात राहत कोष को तेजी से जारी करने, खाद्यान्न की जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

सेबू में सबसे अधिक तबाही, गांव पानी में डूबे

सेबू प्रांत तूफान से सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका बताया जा रहा है. कई गांवों में बिजली और संचार पूरी तरह ठप हो गए हैं. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, सैकड़ों लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर फंसे हैं और बचाव टीमों के इंतजार में हैं. मौसम विभाग ने बताया कि कालमेगी ने तटीय इलाकों में 200 किमी/घंटा तक की रफ्तार से दस्तक दी, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठीं और निचले इलाकों में जलभराव हो गया. तूफान के गुजरने के बाद भी लगातार तेज हवाएं और भारी बारिश जारी हैं, जिससे बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं.

