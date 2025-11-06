अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीते महीने दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में मुलाकात की थी. ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधार की ओर हैं. इस बीच ट्रंप को लेकर दिलचस्प खबर सामने आई है. ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ एक बैठक में जिनपिंग से मुलाकात के दौरान का एक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि जिनपिंग के साथ के सभी अधिकारी डरे हुए थे. ट्रंप ने कहा कि वे भी ऐसे लोग अपनी टीम में रखना चाहते हैं.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, ''दो महीने पहले ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया रेयर अर्थ को लेकर परेशानी में है और अब यह लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा. यह बहुत जल्दी सुलझा लिया गया. मैं बिना टैरिफ के यह नहीं कर पाता.''

ट्रंप ने चीनी अधिकारियों का उड़ाया मजाक

उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का जिक्र करते हुए कहा, ''राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक सख्त और चालाक व्यक्ति हैं. मीटिंग में चीन की तरफ से शामिल हुए लोग काफी सख्त होकर बैठे थे. मैंने इतने डरपोक लोग आज तक नहीं देखे. मुझे मेरी भी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है.''

अहम बात यह भी है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन और अमेरिका के रिश्तों में सुधार देखने को मिला है. चीन और अमेरिका ने व्यापारिक रिश्ते में अच्छे कर लिए हैं. चीन ने अमेरिकी सामान पर से टैरिफ हटाया है और सोयाबीन की खरीद भी शुरू कर दी है. अमेरिका ने भी टैरिफ घटाने का फैसला किया था.

जी-20 शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति

ट्रंप ने कहा है कि वह इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने बुधवार को मियामी में ‘अमेरिका बिजनेस फोरम’ में कहा, ''मैं नहीं जा रहा हूं. दक्षिण अफ्रीका में जी-20 की बैठक है. दक्षिण अफ्रीका को जी-20 में ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां जो हुआ है वह बहुत बुरा है. मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं नहीं आ रहा हूं. मैं वहां अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला.''