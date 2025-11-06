हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिनपिंग के पास ऐसी कौनसी ताकत है जिसे हासिल करना चाहते हैं ट्रंप, खुलासा करते हुए कहा - 'मैंने कभी...'

जिनपिंग के पास ऐसी कौनसी ताकत है जिसे हासिल करना चाहते हैं ट्रंप, खुलासा करते हुए कहा - 'मैंने कभी...'

Donald Trump US: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात की थी. उन्होंने इस मुलाकात के बाद चीन के राष्ट्रपति की टीम का मजाक बना दिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Nov 2025 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीते महीने दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में मुलाकात की थी. ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधार की ओर हैं. इस बीच ट्रंप को लेकर दिलचस्प खबर सामने आई है. ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ एक बैठक में जिनपिंग से मुलाकात के दौरान का एक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि जिनपिंग के साथ के सभी अधिकारी डरे हुए थे. ट्रंप ने कहा कि वे भी ऐसे लोग अपनी टीम में रखना चाहते हैं.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, ''दो महीने पहले ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया रेयर अर्थ को लेकर परेशानी में है और अब यह लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा. यह बहुत जल्दी सुलझा लिया गया. मैं बिना टैरिफ के यह नहीं कर पाता.''

ट्रंप ने चीनी अधिकारियों का उड़ाया मजाक

उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का जिक्र करते हुए कहा, ''राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक सख्त और चालाक व्यक्ति हैं. मीटिंग में चीन की तरफ से शामिल हुए लोग काफी सख्त होकर बैठे थे. मैंने इतने डरपोक लोग आज तक नहीं देखे. मुझे मेरी भी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है.''

अहम बात यह भी है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन और अमेरिका के रिश्तों में सुधार देखने को मिला है. चीन और अमेरिका ने व्यापारिक रिश्ते में अच्छे कर लिए हैं. चीन ने अमेरिकी सामान पर से टैरिफ हटाया है और सोयाबीन की खरीद भी शुरू कर दी है. अमेरिका ने भी टैरिफ घटाने का फैसला किया था.

जी-20 शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति

ट्रंप ने कहा है कि वह इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने बुधवार को मियामी में ‘अमेरिका बिजनेस फोरम’ में कहा, ''मैं नहीं जा रहा हूं. दक्षिण अफ्रीका में जी-20 की बैठक है. दक्षिण अफ्रीका को जी-20 में ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां जो हुआ है वह बहुत बुरा है. मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं नहीं आ रहा हूं. मैं वहां अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला.''

Published at : 06 Nov 2025 09:05 AM (IST)
Tags :
US Breaking News Abp News DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
क्रिकेट
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
क्रिकेट
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
ट्रेंडिंग
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget