हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वThailand-Cambodia Tensions: थाईलैंड–कंबोडिया सीमा पर हालात बेकाबू, ड्रोन हमले और गोलीबारी से तनाव चरम पर, जानें पूरा मामला

Thailand-Cambodia Tensions: थाईलैंड–कंबोडिया सीमा पर हालात बेकाबू, ड्रोन हमले और गोलीबारी से तनाव चरम पर, जानें पूरा मामला

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर भारी तनाव बढ़ गया है. दोनों देशों की सेनाएं ड्रोन अटैक, गोलीबारी और हवाई हमलों में उलझी हुई हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर फायरिंग के साथ टकराव जारी है. फायरिंग के साथ-साथ, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर ड्रोन अटैक कर रही हैं. गोलीबारी के चलते, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों की तादाद में लोग पलायन करने को मजबूर हैं. इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें थाईलैंड के सैनिकों ने कंबोडिया की तरफ से आए एक ड्रोन को अपनी पारंपरिक गन से मार गिराया. ये ड्रोन एक बम या फिर ग्रेनेड से लैस था और थाईलैंड की सीमा में दाखिल होकर सैनिकों पर दागा जाना था.

खबर ये भी है कि थाईलैंड ने कंबोडिया के एक विवादित गांव पर कब्जा कर लिया है. इस खाली पड़े गांव में थाई आर्मी के सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं.  कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड ने बॉर्डर पर बने कस्टम ऑफिस पर भी गोलीबारी कर नुकसान पहुंचाया है. दोनों देशों की सेनाएं, एक दूसरे पर उत्तेजक कार्रवाई का आरोप लगा रही हैं. थाईलैंड की सेना का आरोप है कि ताजा विवाद, कंबोडिया की सेना द्वारा फायरिंग के बाद शुरु हुआ है. कंबोडिया की फायरिंग में थाईलैंड के 02 सैनिक घायल हुए थे. खबरों के मुताबिक, अब तक दोनों तरफ के आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सैनिक भी शामिल हैं.

सीजफायर करार को तोड़ने का इल्जाम

थाईलैंड और कंबोडिया ने अक्टूबर के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए सीजफायर करार को तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं. सोमवार (8 दिसंबर 2025) को थाईलैंड ने कंबोडिया के कैसिनो पर एफ-16 लड़ाकू विमान से हवाई हमला किया था. इस कैसिनो को कंबोडिया के सैनिक, अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे. पिछले 3-4 दिनों से चल रहे टकराव के चलते लाखों की तादाद में दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों से लोगों का पलायन हो रहा है. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जुलाई के महीने से तनाव चल रहा है. उस दौरान भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए थे, जिसमें करीब 50 लोगों की जान चली गई थी और लाखों की संख्या में लोगों को बॉर्डर इलाका खाली करना पड़ा था.

प्राचीन हिंदू मंदिर विवाद की जड़

थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा विवाद की जड़ में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके चलते आसियान संगठन से जुड़े ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं. दरअसल, थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक बड़ा मंदिर है, जिसे प्रिहा-विहार के नाम से जाना जाता है और यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में शामिल है. भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण 9-12 शताब्दी के बीच कंबोडिया के खमेर साम्राज्य के राजाओं ने कराया था. बॉर्डर पर विवादित मंदिर होने के चलते, थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिक, पेट्रोलिंग के वक्त यहां भिड़ जाते हैं, जिसके चलते समय-समय पर सैन्य टकराव की स्थिति बन जाती है. दोनों देशों के बीच पिछले 100 वर्षों से इस मंदिर को लेकर तकरार रही है.

ये भी पढ़ें: सऊदी अरब में धड़ल्ले से बिक रही शराब, सिर्फ ये शर्त पूरी करके खरीद सकते हो कितनी भी बोतल

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 09 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Tags :
Cambodia WORLD NEWS IN HINDI THAILAND F-16 Strike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
बिहार
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
क्रिकेट
IND vs SA टी20 से पहले आया श्रेयस अय्यर की इंजरी पर अपडेट, जानें कब होगी पंजाब किंग्स के कप्तान की वापसी
IND vs SA टी20 से पहले आया श्रेयस अय्यर की इंजरी पर अपडेट, जानें कब होगी पंजाब किंग्स के कप्तान की वापसी
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: वंदे मातरम् पर Amit Shah ने युवाओं से कर दिया यज्ञ में आहुति डालने का आवाहन
Parliament Session: 'नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े..', राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे Amit Shah |
Parliament Session: 'हमारे मित्र को मिला..', इलेक्टोरल बॉन्ड पर Akhilesh Yadav ने Congress को घेरा
Parliament Session 2025: 'एक भी सीट जीतकर दिखाए', BJP को Akhilesh Yadav की खुली चुनौती! | CM Yogi
Indigo संकट पर लोकसभा में उड्डयन मंत्री Ram Mohan Naidu ने दिया जवाब | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
बिहार
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
क्रिकेट
IND vs SA टी20 से पहले आया श्रेयस अय्यर की इंजरी पर अपडेट, जानें कब होगी पंजाब किंग्स के कप्तान की वापसी
IND vs SA टी20 से पहले आया श्रेयस अय्यर की इंजरी पर अपडेट, जानें कब होगी पंजाब किंग्स के कप्तान की वापसी
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
शिक्षा
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?
हेल्थ
Aloo Paratha Calories: सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget