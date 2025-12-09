हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी अरब में धड़ल्ले से बिक रही शराब, सिर्फ ये शर्त पूरी करके खरीद सकते हो कितनी भी बोतल

सऊदी अरब में धड़ल्ले से बिक रही शराब, सिर्फ ये शर्त पूरी करके खरीद सकते हो कितनी भी बोतल

सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी गैर-मुस्लिमों को शराब की दुकान पर अपनी सैलरी का सर्टिफिकेट देना होगा और अगर वह 50 हजार रियाल महीना कमाते हैं तो वह शराब खरीद सकेंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 09 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब ने शराब पर लगी पाबंदियों में ढील दी है और वहां रहने वाले विदेशी नॉन-मुस्लिम अब शराब खरीद सकते हैं. हालांकि, हर किसी को इसकी इजाजत नहीं होगी. सिर्फ वही लोग शराब खरीद सकेंगे, जिनकी एक महीने की सैलरी 50 हजार रियाल यानी 13,300 डॉलर या उससे ज्यादा है. शराब खरीदने के लिए ग्राहक को दुकान पर अपनी सैलरी बतानी होगी.

सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है. कई लोगों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि सऊदी प्रशासन ने चुपचाप शराब की बिक्री में ढील दी है. गैर मुस्लिम अपनी सैलरी का सर्टिफिकेट देकर रियाद में मौजूद देश की एकमात्र सरकारी मंजूरी प्राप्त लिकर शॉप से शराब खरीद सकते हैं. अभी तक सिर्फ वीजा प्रीमियम वाले लोग या डिप्लोमैट्स को ही शराब खरीदने की इजाजत थी.

लोगों ने बताया कि ग्राहक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शराब की दुकान से मंथली पॉइंट आधारित भत्ता प्रणाली के तहत शराब खरीद सकते हैं. बलूमबर्ग की रिपोर्ट में पहले यह भी बताया गया था कि सऊदी अरब के दो और शहरों में भी शराब की नई दुकानें बन रही हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्राहकों ने बताया कि विदेशी गैर -मुस्लिम सरकार की तरफ से मिले आईडी नंबर और स्मार्टफोन ऐप के जरिए महीने का कोटा ले सकते हैं. स्मार्टफोन ऐप डिप्लोमैट इस्तेमाल करते हैं. यह ऐप टैक्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी ने बनाई है. 

सऊदी अरब में साल 1952 से शराब पर पाबंदी है. दो साल पहले 2024 में रियाद के डिप्लोमैटिक एरिया में विदेशी राजनयिकों के लिए पहली शराब की दुकान खोली गई थी और अब यहां से विदेशी नागरिक भी शराब खरीद सकते हैं. हालांकि, सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इस बीच सऊदी के दो और बड़े शहरों जेद्दा और धरहान में भी दुकानें खुलने की खबरें हैं.

सऊदी अरब में आए इस बदलाव को देखकर सब हैरान हैं. इस देश में इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल हैं. इसके अलावा, सऊदी अरब में शराब, महिलाओं के लिए ड्रेस कोड और ड्राइविंग को लेकर सख्त नियम हैं. हालांकि, कुछ सालों में इन सख्त नियमों में ढील आई है, जैसे कुछ समय पहले ही यहां महिलाओं के ड्राइविंग करने पर लगा बैन हटा दिया गया था.

 

Published at : 09 Dec 2025 01:07 PM (IST)
