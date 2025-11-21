दुबई के एयरशो में शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश की घटना को लेकर एक चश्मदीद ने आंखों देखी बताई है. चार दिन से तेजस एयरक्राफ्ट दुबई एयरशो में उड़ रहा था और आज उसका आखिरी दिन था. जिस वक्त यह हादसा हुआ तब बड़ी संख्या में एयरशो देखने के लिए लोग वहां मौजूद थे. चश्मदीदों ने बताया कि पायलट ने कोशिश की कि एयरक्राफ्ट दर्शकों की तरफ ने जाए और उसने दर्शकों को बचाने के लिए एयरक्राफ्ट को दूसरी तरफ मोड़ दिया.

एयरशो में कई भारतीय प्रवासी भी मौजूद थे. एक भारतीय दर्शक शाजुद्दीन जब्बार ने बताया कि जैसे ही एयरक्राफ्ट नीचे जाने वाला था तो पायलट ने उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर और ज्यादा दुख हुआ कि पायलट इंडियन था.

शाजुद्दीन जब्बार ने कहा, 'जब तक ये हादसा नहीं हुआ तब तक शो बहुत अच्छा जा रहा था. इस हादसे ने हम सब को हैरान और दुखी कर दिया है. जिस तरह नीचे गिरने से पहले एयरक्राफ्ट दूसरी तरफ मुड़ा, मुझे पूरा विश्वास है कि पायलट दर्शकों को बचाने की कोशिश कर रहा था. यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पायलट खुद को नहीं बचा सका. हम बहुत दुखी हैं कि किसी की हमारी आंखों के सामने इस तरह मौत हो गई और तब और ज्यादा दुख हुआ जब पता चला कि वह इंडियन पायलट था.'

शाजुद्दीन जब्बार अपनी पत्नी शाइनी और बेटी एशले के साथ एयरशो देखने पहुंचे थे. तेजस एयरक्राफ्ट के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें देखा जा सकता है कि दूर से विमान हवा में उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन अचानक से वह हवा में मुड़ता है और फिर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है.

जब एयरक्राफ्ट मुड़ा और तेजी से नीचे की तरफ गया उन कुछ सेकेंड्स देखा जा सकता है कि उसके विंग्स पैरेलल थे और पायलट बार-बार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान की स्पीड इतनी तेज थी और सबकुछ इतनी जल्दी हुआ कि स्थिति संभल नहीं सकी. हालांकि, एक बार के लिए ऐसा लगा कि पायलट ने स्थिति संभाल ली है. विमान जब नीचे आया तो क्रैश होने से बिल्कुल पहले उसने फिर ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और ऊंचाई बहुत कम थी, जिसकी वजह से वह क्रैश हो गया.