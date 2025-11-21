हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTejas Jet Crash: 50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें

Tejas Jet Crash: 50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें

यह विमान समुद्री (Maritime) ऑपरेशन भी कर सकता है, जिसे रिटायर्ड मिग 21 की जगह लेनी है. तेजस का सबसे अपग्रेडेड और मॉडर्न वर्जन LCA Mk1A है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 21 Nov 2025 05:07 PM (IST)
दुबई के एयरशो में शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को बड़ा हादसा हो गया, जब भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया. यह एयरशो का आखिरी दिन था. यह घटना दोपहर 2.10 बजे हुई, जिसमें पायलट की भी मौत हो गई है. भारत के लिए यह बहुत बड़ा झटका है क्योंकि कई देश इस एयरक्राफ्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे. हवा में उड़ते हुए अचानक एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे की तरफ आया और आग के गोले में तब्दील हो गया.

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक था. एलसीए तेजस 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो हर मौसम में उड़ने में सक्षम है और यह एक मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है. एलसीए तेजस को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने तैयार किया है. इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि यह आसानी से हमलावर हवाई मिशन, क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक जैसे काम कर सके.

यह विमान समुद्री (Maritime) ऑपरेशन भी कर सकता है, जिसे रिटायर्ड मिग 21 की जगह लेनी है. तेजस का सबसे अपग्रेडेड और मॉडर्न वर्जन LCA Mk1A है. तेजस के जो मॉडल तैयार हो रहे हैं या विकसित किए जा रहे वे ये हैं-

  • एयर फोर्स के लिए सिंगल-सीटर फाइटर विमान
  • नेवी के लिए सिंगल-सीटर फाइटर विमान
  • एयरफोर्स के लिए ट्विन-सीटर ट्रेनर विमान
  • नेवी के लिए ट्विन-सीटर ट्रेनर विमान

तेजस में कई नए और उन्नत तकनीकी सिस्टम लगे हैं, जिनमें AESA रडार, EW सूट (जिसमें रडार वार्निंग और सेल्फ-प्रोटेक्शन जैमर शामिल हैं), डिजिटल मैप जनरेटर (DMG), स्मार्ट मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले (SMFD), कंबाइंड इंटरोगेटर और ट्रांसपोंडर (CIT) और एडवांस रेडियो अल्टीमीटर शामिल हैं.

इन सब तकनीकों के साथ तेजस Mk1A और भी ज्यादा सटीक, शक्तिशाली और सुरक्षित बन जाता है. इसकी लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है. यह 13,500 किलोग्राम वजन के साथ टेकऑफ की कपैसिटी रखता है और इसकी अधिकतम स्पीट 1.6 माख है. इसमें GE F404-IN20 इंजन लगा है, इसका इंजन थ्रस्ट (A/B) 85 किलो न्यूटन है और यह 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है. इसके हार्ड प्वाइंट्स की संख्या 9 है.

Published at : 21 Nov 2025 05:07 PM (IST)
Indian Air Force Tejas Aircraft Indian Army Indian Army' DUBAI
