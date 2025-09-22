हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन

'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन

तालिबान सरकार ने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए 'चार्ल्स डार्विन' का 'विकासवाद का सिद्धांत' को हटा दिया है. मंत्रालय का कहना है कि ये सिद्धांत इस्लामी मूल्यों के खिलाफ था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 22 Sep 2025 06:48 PM (IST)

तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों से 'चार्ल्स डार्विन' का 'विकासवाद का सिद्धांत' हटा दिया गया है. उनका कहना है कि अब देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पूरी तरह 'इस्लामी' हो गई है. यह बात मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम ने हेरात में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कही. 

यह सम्मेलन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर आयोजित किया गया था. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय विश्वविद्यालयों में ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, जो इस्लामी मूल्यों के खिलाफ था और नैतिक भ्रष्टाचार फैलाता था.

छात्रों को कट्टरपंथी बनाने का इरादा

उच्च शिक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, तुर्की और उज्बेकिस्तान के कुल 29 विद्वानों और शोधकर्ताओं के साथ सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के नेतृत्व प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया.

इस सम्मेलन में कुछ शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने कहा कि तालिबान शिक्षा प्रणाली में आधुनिक ज्ञान और वैज्ञानिक तर्क को हटाकर अपनी विचारधारा से जुड़े विषयों को लाना चाहता है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तालिबान ऐसा छात्रों को कट्टरपंथी बनाने के इरादे से कर रहा है. 

क्या है डार्विन का 'विकासवाद का सिद्धांत'?

19वीं सदी के ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन (Natural Selection) के जरिए विकास के सिद्धांत के लिए सबसे मशहूर हैं. उनका यह सिद्धांत कहता है कि सभी जीव-जंतुओं का एक ही पूर्वज रहा है और समय के साथ धीरे-धीरे बदलाव आते गए, जिससे नई प्रजातियां बनीं. डार्विन का यह विचार आज भी आधुनिक जीव विज्ञान (Modern Biology) की बुनियाद माना जाता है.

बता दें कि पिछले महीने तालिबान सरकार ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषयों को बदल दिया और उसकी जगह शरिया सिद्धांतों और उसकी नीतियों को शामिल करने का ऐलान किया. मंत्रालय के आदेश के अनुसार, कुल 18 विषयों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, जिन्हें 'शरिया और व्यवस्था नीति के विरुद्ध' माना गया. मंत्रालय ने कहा कि 201 अन्य विषयों को 'सापेक्ष समस्याओं' वाले के रूप में पहचाना गया और उन्हें संशोधित रूप में पढ़ाया जाता रहेगा.

ये भी पढ़ें:- ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन

Published at : 22 Sep 2025 06:48 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Taliban Charles Darwin Evolution Theory
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
इंडिया
एअर इंडिया विमान को हाइजैक करने की कोशिश? कैप्टन ने दिखाई सूझबूझ, हिरासत में लिए गए 9 पैसेंजर
एअर इंडिया विमान को हाइजैक करने की कोशिश? कैप्टन ने दिखाई सूझबूझ, हिरासत में लिए गए 9 पैसेंजर
जम्मू और कश्मीर
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
नौकरी
BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
यूटिलिटी
Ration Card eKYC: यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget