हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बाद अब माल्टा भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर औपचारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला है.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 22 Sep 2025 04:33 PM (IST)

माल्टा, सोमवार (22 सितंबर, 2025) को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर औपचारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला है. माल्टा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वो भी इस कदम को उठाने वाले देशों के समूह में शामिल हो रहे हैं.

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के अनुसार, माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने मई में फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने की योजना बनाई थी. भूमध्यसागरीय यूरोपीय संघ के इस द्वीप का फिलिस्तीनी मुद्दों के समर्थन का इतिहास रहा है और इसने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए द्वि-राज्य समाधान के प्रयासों का समर्थन किया है. पूर्व फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात की पत्नी कई वर्षों तक इस द्वीप पर रही थीं.

माल्टा की ओर से गाजा भेजी गई आटे की खेप

रविवार देर रात, अबेला ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए गाजा को पहुंचाई जा रही मदद का उल्लेख करते हुए कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने की पूर्व संध्या पर माल्टा की ओर से दान की गई आटे की खेप गाजा डिलीवर हुई. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना 'ऐतिहासिक' है और माल्टा इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

एक दिन पहले ही यानी रविवार (21 सितंबर, 2025) को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद यूके ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया. ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने एक लंबे-चौड़े वीडियो पोस्ट के जरिए मंशा जाहिर की. हालांकि इस कदम का इजरायल ने पुरजोर विरोध किया.

इजरायल पीएम का अन्य देशों को संदेश

हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के नरसंहार के बाद इजरायल ने फिलिस्तीन की एकतरफा मान्यता को 'आतंक के लिए पुरस्कार' बताया. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हमारी जमीन पर आतंकवादी राज्य थोपने की इस नई कोशिश का जवाब मैं अमेरिका से लौटने के बाद दूंगा.'

तीनों देशों की सरकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आप आतंक को एक बड़ा इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा.'

Published at : 22 Sep 2025 04:32 PM (IST)
इंडिया
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
Asia Cup 2025: टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा
टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
Embed widget