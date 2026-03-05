अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. ईरान के नए नेतृत्व पर ट्रंप ने कहा, खामेनेई का बेटा मोजतबा खामेनेई मुझे मंजूर नहीं है.

'खामेनेई का बेटा नासमझ' - ट्रंप

ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान में ऐसी लीडरशिप चाहता है, जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए. मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर ट्रंप ने कहा, वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. खामेनेई का बेटा एक नासमझ है.

वेनेजुएला जैसा सत्ता परिवर्तन करने की धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में भी वेनेजुएला जैसा सत्ता परिवर्तन की बात कही. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे ईरान में सर्वोच्च नेता की नियुक्ति में शामिल होना होगा, जैसा वेनेजुएला में डेल्सी के मामले में किया था.'