Earthquake: सुबह-सुबह यहां डोल गई धरती, 7.1 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जानें ताजा अपडेट

दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित ड्रेक पैसेज (Drake Passage) में शनिवार (11 अक्टूबर 2025) तड़के रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप भारतीय समयानुसार रात 1:59 बजे (IST) आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, इसका केंद्र समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था.

भूकंप का केंद्र अक्षांश 60.18° दक्षिण और देशांतर 61.85° पश्चिम में स्थित रहा. यह इलाका आमतौर पर भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण अमेरिकी और अंटार्कटिक टेक्टॉनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है.