एक्सप्लोरर
Earthquake: सुबह-सुबह यहां डोल गई धरती, 7.1 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जानें ताजा अपडेट
Bhukamp News: Drake Passage में शनिवार (11 अक्टूबर) को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया. यह झटका समुद्र की गहराई में 10 किमी पर दर्ज किया गया.
दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित ड्रेक पैसेज (Drake Passage) में शनिवार (11 अक्टूबर 2025) तड़के रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप भारतीय समयानुसार रात 1:59 बजे (IST) आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, इसका केंद्र समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था.
भूकंप का केंद्र अक्षांश 60.18° दक्षिण और देशांतर 61.85° पश्चिम में स्थित रहा. यह इलाका आमतौर पर भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण अमेरिकी और अंटार्कटिक टेक्टॉनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement
विश्व
10 Photos
जितने में आ जाएगा सवा किलो सोना, उतनी कीमत में सऊदी में बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? जानें कीमत
विश्व
7 Photos
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL