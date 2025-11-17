हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Saudi Arabia Accident Live: सऊदी में 42 भारतीयों की मौत से PM मोदी दु:खी, बोले- 'कर रहे परिवारों की हर संभव मदद'

Saudi Arabia Accident Live: सऊदी में 42 भारतीयों की मौत से PM मोदी दु:खी, बोले- 'कर रहे परिवारों की हर संभव मदद'

Saudi Arabia Bus Accident News Live Updates: सोमवार को उमरा यात्रियों से भरी बस मक्का से मदीना जा रही थी, जो एक डीजल टैंकर से टकरा गई. इस भीषण दुर्घटना में 42 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत हो गई है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 12:29 PM (IST)

LIVE

Key Events
Saudi Arabia Bus Accident Live Updates Indian Umrah Pilgrims Accident Several Dead Madinah Saudi Arabia Accident Live: सऊदी में 42 भारतीयों की मौत से PM मोदी दु:खी, बोले- 'कर रहे परिवारों की हर संभव मदद'
(मक्का बस दुर्घटनाग्रस्त)
Source : ABPLIVE AI

Background

सऊदी अरब में सोमवार (17 नवंबर) की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई. सभी यात्री उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए थे और मक्का से मदीना जा रहे थे. रास्ते में मुफरिहात के पास बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई. यह हादसा भारतीय समय के अनुसार करीब 1:30 बजे हुआ.

सूत्रों के मुताबिक, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. सभी यात्री हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, बस में करीब 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे. हादसे के समय कई लोग सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें बचने का मौका नहीं मिला.

ये सभी लोग मक्का में धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद मदीना की ओर जा रहे थे. दुर्घटना के बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. इस दर्दनाक सड़क हादसे में 42 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है.

12:29 PM (IST)  •  17 Nov 2025

Saudi Arabia Bus Accident Live: सऊदी में 42 भारतीयों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दु:ख

भारतीय नेताओं ने सऊदी अरब के मदीना के पास हुए बस हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. उन्होंने कहा कि भारतीय मिशन, रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित कौंसुलेट के माध्यम से सभी संभव सहायता प्रदान कर रहा है और सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति का प्रबंधन किया जा रहा है.

 

12:18 PM (IST)  •  17 Nov 2025

Saudi Arabia Bus Accident Live: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जताया शोक

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सऊदी अरब के मदीना के पास हुए दर्दनाक बस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की, जिसमें 42 भारतीय नागरिक मारे गए हैं. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई और घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्यलाभ की प्रार्थना की है. खरगे ने कहा कि केंद्र सरकार को विदेश मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकारों और प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर राहत और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सभी संभव मदद देने का निर्देश दिया गया है और वे स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.

इंडिया
Hajj Pilgrimage Death Rules: मक्का मदीना में मौत पर क्या मुआवजा देती है सऊदी सरकार, शव क्यों नहीं आता वापस?
मक्का मदीना में मौत पर क्या मुआवजा देती है सऊदी सरकार, शव क्यों नहीं आता वापस?
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Embed widget