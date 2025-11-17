सऊदी अरब में सोमवार (17 नवंबर) की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई. सभी यात्री उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए थे और मक्का से मदीना जा रहे थे. रास्ते में मुफरिहात के पास बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई. यह हादसा भारतीय समय के अनुसार करीब 1:30 बजे हुआ.

सूत्रों के मुताबिक, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. सभी यात्री हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, बस में करीब 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे. हादसे के समय कई लोग सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें बचने का मौका नहीं मिला.

ये सभी लोग मक्का में धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद मदीना की ओर जा रहे थे. दुर्घटना के बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. इस दर्दनाक सड़क हादसे में 42 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है.