जाको-राखे साइयां, मार सके न कोय..., वेनेजुएला भूकंप के 12वें दिन मलब से जिंदा निकला तोता- Video

वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान के दौरान मिरांडा के फायरफाइटर्स ने मलबे में फंसे एक तोते को जिंदा बचा लिया. इस तोते का नाम पंचिटो है.जानकारी के अनुसार, भूकंप के बाद ला गुएरा इलाके में स्थित Opp033 के अपार्टमेंट नंबर 8 के मलबे में पंचिटो फंसा हुआ था. लंबे समय तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बचाव दल ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बताया जा रहा है कि पंचिटो उस अपार्टमेंट का इकलौता जीवित मिला. मलबे से उसके सुरक्षित निकलने के बाद राहतकर्मियों और स्थानीय लोगों ने इसे उम्मीद और राहत की खबर बताया. फायरफाइटर्स ने तोते को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उसकी देखभाल की और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई. यह रेस्क्यू ऑपरेशन भूकंप के बाद जारी राहत कार्यों के बीच एक भावुक पल बन गया.

ये भी पढ़ें: खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड

तोते के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा वीडियो

तोते को रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे मिरांडा के फायरफाइटर्स ने मलबे में फंसे तोते को बाहर निकाला और उसे बेहद आराम से हाथों में उठाकर बोतल से पानी पिला रहे हैं. इस दौरान वे लोग लॉकर लैंग्वेज में आपस में बात भी कर रहे हैं. इस वीडियो को अभी तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा वीडियो पर 40 हजार लाइक भी मिले हैं.

Bomberos de Miranda localizaron con vida a un loro que se encontraba atrapado entre los escombros.



"Panchito" fue el único sobreviviente del apartamento 8 de la Opp033, en La Guaira, tras los terremotos #Venezuela pic.twitter.com/lgE59MYogM — José Marcano (@josefco27) July 3, 2026

वेनेजुएला में कब आया था भूकंप?

वेनेजुएला में 24 जून 2026 को आए दो शक्तिशाली भूकंपों (7.2 और 7.5 तीव्रता) ने देश के कई हिस्सों, खासकर राजधानी कराकास और ला गुआइरा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस आपदा में अब तक 3,342 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16,470 लोग घायल है.

ये भी पढ़ें: खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड