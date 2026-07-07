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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजाको-राखे साइयां, मार सके न कोय..., वेनेजुएला भूकंप के 12वें दिन मलब से जिंदा निकला तोता- Video

जाको-राखे साइयां, मार सके न कोय..., वेनेजुएला भूकंप के 12वें दिन मलब से जिंदा निकला तोता- Video

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद मिरांडा के फायरफाइटर्स ने ला गुएरा में मलबे से पंचिटो नाम के तोते को जिंदा बचाया. वह अपार्टमेंट का इकलौता जीवित मिला.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 02:45 AM (IST)
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वेनेजुएला में आए  भूकंप के बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान के दौरान मिरांडा के फायरफाइटर्स ने मलबे में फंसे एक तोते को जिंदा बचा लिया. इस तोते का नाम पंचिटो है.जानकारी के अनुसार, भूकंप के बाद ला गुएरा इलाके में स्थित Opp033 के अपार्टमेंट नंबर 8 के मलबे में पंचिटो फंसा हुआ था. लंबे समय तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बचाव दल ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बताया जा रहा है कि पंचिटो उस अपार्टमेंट का इकलौता जीवित मिला. मलबे से उसके सुरक्षित निकलने के बाद राहतकर्मियों और स्थानीय लोगों ने इसे उम्मीद और राहत की खबर बताया. फायरफाइटर्स ने तोते को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उसकी देखभाल की और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई. यह रेस्क्यू ऑपरेशन भूकंप के बाद जारी राहत कार्यों के बीच एक भावुक पल बन गया.

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तोते के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा वीडियो

तोते को रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे मिरांडा के फायरफाइटर्स ने मलबे में फंसे तोते को बाहर निकाला और उसे बेहद आराम से हाथों में उठाकर बोतल से पानी पिला रहे हैं. इस दौरान वे लोग लॉकर लैंग्वेज में आपस में बात भी कर रहे हैं. इस वीडियो को अभी तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा वीडियो पर 40 हजार लाइक भी मिले हैं.

वेनेजुएला में कब आया था भूकंप?

वेनेजुएला में 24 जून 2026 को आए दो शक्तिशाली भूकंपों (7.2 और 7.5 तीव्रता) ने देश के कई हिस्सों, खासकर राजधानी कराकास और ला गुआइरा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस आपदा में अब तक  3,342 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16,470 लोग घायल है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 07 Jul 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Venezuela EARTHQUAKE WORLD NEWS IN HINDI
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