हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भयंकर फायरिंग, चार की मौत, कई घायल

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भयंकर फायरिंग, चार की मौत, कई घायल

Pakistan-Afghanistan Clash: अफगानिस्तान के स्पीन बोल्डक जिले के गवर्नर ने शनिवार (5 दिसंबर) को पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में चार नागरिकों की मौत की पुष्टि कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Dec 2025 02:11 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है. दोनों देशों के बीच चमन सीमा पर भारी गोलीबारी हुई है. अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत हो गई है.

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान के स्पीन बोल्डक जिले के गवर्नर ने शनिवार (5 दिसंबर, 2025) को इन मौतों की पुष्टि भी कर दी है. वहीं, पाकिस्तान के जिला अस्पतालों में घायलों को लाए जाने की सूचना है. हालांकि, पाकिस्तान ने कहा कि गोलीबारी में कोई मारा नहीं गया है.

दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगा रहे पहले हमला करने का आरोप

दोनों पक्षों के अधिकारियों ने एक-दूसरे पर शुक्रवार (5 दिसंबर, 2025) को बलूचिस्तान प्रांत से लगी सीमा पर गोलीबारी का आरोप लगाया. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अफगान बलों ने बदानी इलाके में मोर्टार दागे थे. जबकि अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने आरोप लगाया कि स्पिन बोल्दक पर हमला पाकिस्तान ने किया था. उन्होंने दावा किया कि उनके बलों ने जवाबी कार्रवाई की. पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों ने डॉन को बताया कि पाकिस्तानी बलों ने अफगान हमले के जवाब में गोलीबारी की. इसके अलावा, चमन-कंधार राजमार्ग पर भी गोलीबारी की सूचनाए हैं, लेकिन इनकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है.

क्वेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि की कि गोलीबारी रात करीब 10 बजे शुरू हुई और देर रात तक जारी रही. चमन जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि एक महिला समेत तीन घायलों को अस्पताल लाया गया है. जबकि पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ISPR या विदेश कार्यालय की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

पिछले महीने भी जारी था दोनों देशों के बीच तनाव

चमन सीमा को फ्रेंडशिप गेट (मैत्री द्वार) के नाम से भी जाना जाता है. यह बलूचिस्तान प्रांत को अफगानिस्तान के कंधार से जोड़ती है. दोनों देश पिछले महीने तनाव के बाद युद्धविराम समझौते पर सहमत हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने पिछले महीने कहा था कि तकनीकी रूप से कोई युद्धविराम समझौता लागू नहीं है, क्योंकि यह अफगान तालिबान की ओर से पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों को रोकने पर निर्भर करता है और वह ऐसा करने में असफल रहा है.

(रिपोर्ट- पीटीआई की इनपुट के साथ)

Published at : 06 Dec 2025 02:11 PM (IST)
Afghanistan Taliban Chaman Border Pakistan PAKISTAN Army
