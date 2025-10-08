'अगर न्यूक्लियर टेस्ट करने का सोचा भी तो...', पुतिन के करीबी ने अमेरिका को दी खुली धमकी!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है. इस बीच रूस ने परमाणु परीक्षण करने के बारे में सोच रहे देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है. रूस के उपविदेश मंत्री सर्गेइ रयाबकोव ने बुधवार (8 अक्तूबर 2025) को इशारों-इशारों में अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई देश परमाणु परीक्षण कर अस्थिर करने वाला फैसला लेता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे.

'तुरंत करेंगे जवाबी कार्रवाई'

सर्गेइ रयाबकोव ने कहा, "वाशिंगटन ने परमाणु परीक्षणों के लिए बुनियादी ढांचे को लंबे समय से युद्ध की तैयारी की स्थिति में रखा है. वे हमारी नजर में हैं. अगर अस्थिर करने के लिहाज से कोई फैसला लिया गया तो हम तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे. हमने कुछ समय पहले इस रुख पर ध्यान दिया था जब रूस न्यू START ट्रीटी (न्यू स्टैटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी) को लेकर निर्णय लिया था."

'अमेरिका के बिना भी काम चला सकता है रूस'

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्यू स्टार्ट में दर्ज प्रतिबंधों का पालन जारी रखने के प्रस्ताव पर रूस को अमेरिका से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. रयाबकोव ने कहा कि अगर वाशिंगटन की इस प्रस्ताव में रुची नहीं है तो मॉस्को अमेरिका की प्रतिक्रिया के बिना भी काम चला सकता है.

यूक्रेन में जारी जंग को लेकर रूस और अमेरिका के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. दोबारा सत्ता में आने के बाद से ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन रूस इस जंग को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है. इस मुद्दे को लेकर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बात हुई और फिर दोनों नेता अलास्का में मिले. उस समय ट्रंप के बयान से ऐसा लगा कि कुछ दिनों में इस जंग पर कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन पुतिन अपनी डिमांड पर अड़े रहे.

ये भी पढ़ें : Nobel Prize 2025: केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, जानें किन देशों के वैज्ञानिकों को मिला दुनिया का सबसे सम्मानित अवॉर्ड?