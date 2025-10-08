नोबेल पुरस्कारों की घोषणा का सिलसिला जारी है. इस साल 2025 में केमिस्ट्री के लिए तीन वैज्ञानिकों सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम. यागी के नाम की घोषणा की गई है, जिन्हें मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है.

द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक नए तरह के मौलिक्यूलर आर्किटेक्टर (Molecular Architecture) को विकसित किया है. इनकी बनाई गई संरचनाओं, जिन्हें मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कहा जाता है, में बड़े-बड़े खोखले स्थान होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूल्स आसानी से अंदर-बाहर आ और जा सकते हैं. शोधकर्ता इन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल रेगिस्तानी हवा से पानी निकालने, पानी से गंदगी हटाने, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और हाइड्रोजन स्टोर करने जैसे उपयोगों में कर रहे हैं.’

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)