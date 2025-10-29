हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप की चेतावनी के बाद भी नहीं माने पुतिन, पोसाइडन तारपीडो का समंदर में किया सफल परीक्षण, क्यों टेंशन में आए US-ब्रिटेन?

ट्रंप की चेतावनी के बाद भी नहीं माने पुतिन, पोसाइडन तारपीडो का समंदर में किया सफल परीक्षण, क्यों टेंशन में आए US-ब्रिटेन?

Russia Missile Testing: व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है. पिछले सात दिनों के भीतर रूस ने दूसरा सफल परीक्षण किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका को झटका देते हुए रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड अंडरवाटर टॉरपीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि रूस ने 28 अक्टूबर को आर्कटिक महासागर में अंडरवाटर ड्रोन 'पोसाइडन' का सफल टेस्ट किया, जो न्यूक्लियर यूनिट से लैस है.

7 दिनों के भीतर रूस का दूसरा सफल परीक्षण

पुतिन ने दावा किया कि पोसाइडन की पावर रूस के सबसे बड़े ICBM सारमत से भी काफी ज्यादा है और दुनिया का कोई हथियार इसे मात नहीं दे सकता है. पुतिन के अनुसार रूस ने पोसाइडन को न सिर्फ कैरियर सबमरीन से लॉन्च किया, बल्कि इसकी न्यूक्लियर यूनिट भी चालू की. पिछले सात दिनों में रूस यह दूसरा ऐसा परीक्षण है. पुतिन ने रविवार (26 अक्तूबर 2025) को असीमित दूरी वाले ब्यूरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के बारे में बताया था.

ट्रंप की चेतावनी के बाद भी नहीं माने पुतिन

रूस का यह परीक्षण इस बात का संकेत माना जा रहा है कि मॉस्को यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के दवाब के आगे नहीं झुकेगा. ट्रंप ने रूस की ओर से 26 अक्तूबर को किए गए परीक्षण को लेकर कहा था, 'उन्हें यूक्रेन में युद्ध समाप्त करवाना चाहिए था. जिस युद्ध को एक हफ्ते में खत्म होना चाहिए था, उसके अब चार साल होने के हैं. मिसाइलों का परीक्षण करने के बजाय उन्हें (रूस) युद्ध खत्म करने पर फोकस करना चाहिए था.'

पोसाइडन क्या है? 

पोसाइडन एक अत्याधुनिक हथियार है, जो परमाणु ऊर्जा से लैस है और पानी के अंदर से लॉन्च होता है. इसे टॉरपीडो की कैटेगरी में रखा जाता है, जो दुश्मन के जहाज या तट पर हमला करने में सक्षम है. यह स्वचालित ड्रोन है, जिसे रूस इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर टॉरपीडो कहता है. इसका वजन 100 टन, लंबाई 20 मीटर और स्पीड 100 नॉट्स है. ड्रोन समुद्र के भीतर से तटीय शहरों को तबाह कर सकता है.

टेंशन में आए US-ब्रिटेन

पोसाइडन की असीमित रेंज और समुद्री लॉन्च के कारण दुनिया का कोई भी तटीय देश इसके निशाने पर हो सकता है. अमेरिका का न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को इसके टारगेट हो सकते हैं. इसके अलावा ब्रिटेन का पोर्ट्समाउथ और लंदन और फ्रांस, जापान के कई शहर भी इसके रेंज में हैं.

ब्यूरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण के बाद पुतिन ने कहा था कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है और इसे जल्द ही तैनात किया जाएगा. यूएस एयरफोर्स इंटेलिजेंस सेंटर ने कहा था कि अगर रूस इसे तैनात करता है तो यह यूनिक इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन होगा. 

Published at : 29 Oct 2025 08:20 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin RUSSIA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर-यश से साई पल्लवी तक ने वसूले करोड़ों
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर से यश तक ने वसूले करोड़ों
हेल्थ
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
शिक्षा
कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर रद्द किया गया जामिया का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
कोर्ट के फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर रद्द किया गया जामिया का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
यूटिलिटी
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget