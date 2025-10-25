हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक, 4 की मौत और कई घायल

रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक, 4 की मौत और कई घायल

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के चार साल पूरे होने वाले हैं. ऐसे में कीव के सहयोगी देश रूस के खिलाफ कठोर कदम उठाने की तैयार कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Oct 2025 11:47 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

युद्धविराम के बातचीत के बीच रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को अंजाम दे दिया है. यूक्रेन पर ताजा रूसी हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. इस बात की जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने बयान जारी कर दी है.

दरअसल, जैसे-जैसे रूस-यूक्रेन अपने चार साल पूरे होने के करीब पहुंच रहा है, कीव के सहयोगी देश रूस के खिलाफ कठोर कदम उठाने की तैयार कर रहे हैं. कीव की सैन्य प्रशासन के प्रमुख त्काचेंको ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई और करीब 9 अन्य घायल हुए.

अधिकारियों ने दी हमलों से हुई नुकसान की जानकारी

वहीं, यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने कहा कि हमलों के कारण एक गैर-आवासीय इमारत में आग लग गई, जबकि इंटरसेप्ट किए गए मिसाइलों के मलबे दूसरे इलाके में जा गिरे. इससे आसपास की इमारतों की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है.

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राजधानी में धमाके हो रहे हैं. शहर पर बैलिस्टिक हमला हो रहा है. जबकि सेंट्रल-ईस्ट ड्नीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में कार्यवाहक गवर्नर व्लादिस्लाव हैवानेंको ने कहा कि रूसी हमले में दो लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि रूस की ओर से किए गए हमलों में कई आवासीय इमारतें, निजी घर, एक दुकान, एक बाहरी भवन और एक वाहन क्षतिग्रस्त हुए.

9 इस्कंदर-एम बैलिस्टिक मिसाइल और 62 अटैक ड्रोन से हुए हमले- यूक्रेनी वायुसेना

यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि रूसी हमलों में मरने वाले लोगों में एक राहत और बचाव कर्मी भी शामिल है. ड्नीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र की पेट्रोपावलिव्स्का समुदाय पर दोबारा किए गए मिसाइल हमले में एक बचावकर्मी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. जबकि यूक्रेनी की वायु सेना ने रूस की ओर से किए गए हमलों के बारे में कहा कि रूस ने कुल 9 इस्कंदर-एम (Iskander-M) बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन की ओर दागे. इसके साथ ही 62 अटैक ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें से चार मिसाइलें और 50 ड्रोन इंटरसेप्ट कर विस्फोट से पहले ही तबाह कर दिए गए.

यह भी पढेंः रूस का दावा: एयर डिफेंस सिस्टम ने 281 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, मास्को के ऊपर मंडरा रहे 9 ड्रोन भी नष्ट

Published at : 25 Oct 2025 11:47 PM (IST)
Tags :
Kyiv Russia Ukraine War RUSSIA UKRAINE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अफगानिस्तान संग शांति समझौता नहीं हुआ तो खुल कर होगी जंग', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी धमकी
'अफगानिस्तान संग शांति समझौता नहीं हुआ तो खुल कर होगी जंग', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
मुस्लिम बहाना..मकसद सियासत चमकाना? राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अफगानिस्तान संग शांति समझौता नहीं हुआ तो खुल कर होगी जंग', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी धमकी
'अफगानिस्तान संग शांति समझौता नहीं हुआ तो खुल कर होगी जंग', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget