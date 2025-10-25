रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक, 4 की मौत और कई घायल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

युद्धविराम के बातचीत के बीच रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को अंजाम दे दिया है. यूक्रेन पर ताजा रूसी हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. इस बात की जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने बयान जारी कर दी है.

दरअसल, जैसे-जैसे रूस-यूक्रेन अपने चार साल पूरे होने के करीब पहुंच रहा है, कीव के सहयोगी देश रूस के खिलाफ कठोर कदम उठाने की तैयार कर रहे हैं. कीव की सैन्य प्रशासन के प्रमुख त्काचेंको ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई और करीब 9 अन्य घायल हुए.

अधिकारियों ने दी हमलों से हुई नुकसान की जानकारी

वहीं, यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने कहा कि हमलों के कारण एक गैर-आवासीय इमारत में आग लग गई, जबकि इंटरसेप्ट किए गए मिसाइलों के मलबे दूसरे इलाके में जा गिरे. इससे आसपास की इमारतों की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है.

Last night, Russia attacked Ukraine again—this time with dozens of attack drones and nine ballistic missiles. There was a missile strike on Kyiv. Sadly, there are killed people. My condolences to their families and loved ones. Dozens of people were injured. And almost every… pic.twitter.com/y3s2vyGR5R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2025

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राजधानी में धमाके हो रहे हैं. शहर पर बैलिस्टिक हमला हो रहा है. जबकि सेंट्रल-ईस्ट ड्नीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में कार्यवाहक गवर्नर व्लादिस्लाव हैवानेंको ने कहा कि रूसी हमले में दो लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि रूस की ओर से किए गए हमलों में कई आवासीय इमारतें, निजी घर, एक दुकान, एक बाहरी भवन और एक वाहन क्षतिग्रस्त हुए.

9 इस्कंदर-एम बैलिस्टिक मिसाइल और 62 अटैक ड्रोन से हुए हमले- यूक्रेनी वायुसेना

यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि रूसी हमलों में मरने वाले लोगों में एक राहत और बचाव कर्मी भी शामिल है. ड्नीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र की पेट्रोपावलिव्स्का समुदाय पर दोबारा किए गए मिसाइल हमले में एक बचावकर्मी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. जबकि यूक्रेनी की वायु सेना ने रूस की ओर से किए गए हमलों के बारे में कहा कि रूस ने कुल 9 इस्कंदर-एम (Iskander-M) बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन की ओर दागे. इसके साथ ही 62 अटैक ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें से चार मिसाइलें और 50 ड्रोन इंटरसेप्ट कर विस्फोट से पहले ही तबाह कर दिए गए.

यह भी पढेंः रूस का दावा: एयर डिफेंस सिस्टम ने 281 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, मास्को के ऊपर मंडरा रहे 9 ड्रोन भी नष्ट