रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को बताया कि शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 281 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से नौ मास्को के ऊपर मंडरा रहे थे. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'एयर डिफेंस सिस्टम ने दो गाइडेड एरियल बम और 281 फिक्स्ड-विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) मार गिराए हैं.'

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले हफ्ते 1,441 यूक्रेनी यूएवी मार गिराए. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने एक यूक्रेनी एसयू-27 विमान, चार क्रूज मिसाइलें, 18 गाइडेड एरियल बम, अमेरिकी एचआईएमएआरएस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के 15 रॉकेट प्रोजेक्टाइल, साथ ही 1,441 फिक्स्ड-विंग यूएवी को मार गिराया है.

यूक्रेनी वायु सेना ने हमले का किया दावा

यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, रूस ने यूक्रेन पर रात भर चले हमले के दौरान 62 ड्रोन और नौ मिसाइलें लॉन्च कीं. एयर डिफेंस यूनिट्स ने 50 ड्रोन और चार मिसाइलें मार गिराईं. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि शहर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया था.

कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख टिमुर टकाचेंको ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमले के बाद कई इलाकों में आग लग गई, रिहायशी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और शहर के पूर्वी हिस्से में एक किंडरगार्टन को नुकसान पहुंचा.

यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हमले में बांध को नुकसान

इस बीच, एक स्थानीय अधिकारी ने शनिवार को बताया कि रूस के बेलगोरोड में एक स्थानीय जलाशय पर बने बांध को यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हमले में नुकसान पहुंचा है. बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने सोशल मीडिया पर कहा, 'हम समझते हैं कि दुश्मन बांध को नष्ट करने के लिए एक और हमला करने की कोशिश कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो खार्किव क्षेत्र से नदी के बाढ़ वाले मैदान और हमारी बस्तियों की कई सड़कों पर बाढ़ का खतरा होगा, जहां लगभग 1,000 निवासी रहते हैं.'

उन्होंने कहा कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए, क्षेत्रीय सरकार उन निवासियों को बेलगोरोड में अस्थायी आश्रय देना शुरू कर रही है, जहां बाढ़ का खतरा है और जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. शुक्रवार को, ग्लैडकोव ने कहा कि बेलगोरोड पर 47 ड्रोन से हमला किया गया था, जिनमें से 35 को मार गिराया गया और निष्क्रिय कर दिया गया. नौ नागरिक घायल हुए, जिनमें एक 12 साल का लड़का भी शामिल है.

