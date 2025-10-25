हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रूस का दावा: एयर डिफेंस सिस्टम ने 281 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, मास्को के ऊपर मंडरा रहे 9 ड्रोन भी नष्ट

रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को दावा किया है कि यूक्रेनी सेना की ओर से 281 ड्रोन अटैक हुआ, जिसे हमारी सेना ने मार गिराया है. रूसी सेना ने बताया कि पिछले हफ्ते 1,441 यूक्रेनी यूएवी मार गिराए.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 25 Oct 2025 07:12 PM (IST)
रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को बताया कि शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 281 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से नौ मास्को के ऊपर मंडरा रहे थे. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'एयर डिफेंस सिस्टम ने दो गाइडेड एरियल बम और 281 फिक्स्ड-विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) मार गिराए हैं.'

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले हफ्ते 1,441 यूक्रेनी यूएवी मार गिराए. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने एक यूक्रेनी एसयू-27 विमान, चार क्रूज मिसाइलें, 18 गाइडेड एरियल बम, अमेरिकी एचआईएमएआरएस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के 15 रॉकेट प्रोजेक्टाइल, साथ ही 1,441 फिक्स्ड-विंग यूएवी को मार गिराया है.

यूक्रेनी वायु सेना ने हमले का किया दावा

यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, रूस ने यूक्रेन पर रात भर चले हमले के दौरान 62 ड्रोन और नौ मिसाइलें लॉन्च कीं. एयर डिफेंस यूनिट्स ने 50 ड्रोन और चार मिसाइलें मार गिराईं. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि शहर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया था.

कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख टिमुर टकाचेंको ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमले के बाद कई इलाकों में आग लग गई, रिहायशी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और शहर के पूर्वी हिस्से में एक किंडरगार्टन को नुकसान पहुंचा.

यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हमले में बांध को नुकसान

इस बीच, एक स्थानीय अधिकारी ने शनिवार को बताया कि रूस के बेलगोरोड में एक स्थानीय जलाशय पर बने बांध को यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हमले में नुकसान पहुंचा है. बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने सोशल मीडिया पर कहा, 'हम समझते हैं कि दुश्मन बांध को नष्ट करने के लिए एक और हमला करने की कोशिश कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो खार्किव क्षेत्र से नदी के बाढ़ वाले मैदान और हमारी बस्तियों की कई सड़कों पर बाढ़ का खतरा होगा, जहां लगभग 1,000 निवासी रहते हैं.'

उन्होंने कहा कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए, क्षेत्रीय सरकार उन निवासियों को बेलगोरोड में अस्थायी आश्रय देना शुरू कर रही है, जहां बाढ़ का खतरा है और जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. शुक्रवार को, ग्लैडकोव ने कहा कि बेलगोरोड पर 47 ड्रोन से हमला किया गया था, जिनमें से 35 को मार गिराया गया और निष्क्रिय कर दिया गया. नौ नागरिक घायल हुए, जिनमें एक 12 साल का लड़का भी शामिल है.

Published at : 25 Oct 2025 07:12 PM (IST)
Ukrain Russia Ukrain War RUSSIA
विश्व
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
जनरल नॉलेज
Satish Shah: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

