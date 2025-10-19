हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी

बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी

Robbery in Paris: पेरिस सेंटर के मेयर एरियल वाइल ने कहा कि यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि लूव्र म्यूजियम जैसी जगह पर चोरी करना इतना आसान हो सकता है. अब तक ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Oct 2025 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

फ्रांस की राजधानी पेरिस में रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना घटी है. कुछ नकाबपोश चोर स्कूटर पर सवार होकर पेरिस में स्थित लूव्र म्यूजियम (Louvre Museum) पहुंचे और डिस्क कटर की मदद से कीमती गहनों की चोरी करने के बाद फरार हो गए. हालांकि, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों ने म्यूजियम से कीमती गहनों की चोरी करने में मात्र सात मिनट का समय लिया. इतने कम समय में गहनों की चोरी ने सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है.

पेरिस में स्थित लूव्र म्यूजियम की गिनती उन संग्रहालयों में होती है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं और विश्व विख्यात मोनालिसा की पेंटिंग भी यहीं है. म्यूजियम को रविवार (19 अक्टूबर, 2025) की फ्रांस के समयानुसार सुबह डकैती के बाद बंद कर दिया गया.

फ्रांस के गृह मंत्री ने चोरी की दी जानकारी

फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, म्यूजियम में यह वारदात रविवार की सुबह 9:30 से 9:40 बजे के बीच हुई, जबकि फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट न्यून्येज ने बयान दिया कि पूरी वारदात को मात्र सात मिनट में अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा, ‘चोरी चेरी पिकर (हाइड्रॉलिक सीढ़ी जैसी मशीन) के जरिए बाहर से म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए और कीमती गहनों की चोरी कर ली. यह पूरी घटना सिर्फ सात मिनट में खत्म हो गई.’

फ्रांसीसी मंत्री ने कहा, ‘इस वारदात को तीन से चार लोगों ने मिलकर अंजाम दिया और उन्होंने अपना निशाना अपोलो की गैलेरी की दो डिस्प्ले को बनाया. स्पष्ट है कि इस घटना के पहले म्यूजियम की रेकी की गई, जो एक प्रोफेशनल टीम का काम है और उन्होंने शीशे को काटने के लिए डिस्क कटर का इस्तेमाल किया था.’

नेपोलियन और महारानी के ज्वेलरी कलेक्शन से चोरी हुए 9 गहने

ले पेरिसियन की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपोलियन और महारानी के ज्वेलरी कलेक्शन से 9 गहने चोरी किए गए. चोरी किए गए गहनों में एक टूटा हुए गहना म्यूजियम के बाहर मिला. माना जा रहा है कि वह टूटा हुआ गहने का हिस्सा महारानी यूजनी डे मोंटिजो का मुकुट का था.

रिपोर्ट के मुताबिक, तीन से चार चोरों ने सीन नदी की ओर वाले आगे के भाग से गैलरी में पहुंचने के लिए एक बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल किया. म्यूजियम के उस हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा था. उन्होंने डिस्क कटर की मदद से खिड़कियों को काटकर अंदर प्रवेश किया, 9 गहने चुराए और फिर वहीं से भाग निकले.

वारदात पर पेरिस सेंटर के मेयर ने दिया बयान

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पेरिस सेंटर के मेयर एरियल वेइल ने बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘लूव्र म्यूजियम में इतनी आसानी से चोरी होना चौंकाने वाला है. यह एक झटका है. अब तक ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा था. इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है कि लूव्र जैसी जगह पर चोरी करना इतना आसान हो सकता है.

यह भी पढे़ंः ‘DRDO की सालों की मेहनत पर BJP...’, ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर बोलीं TMC नेता काकोली दस्तीदार

Published at : 19 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
France Paris Robbery Louvre Museum CRIME
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
शिक्षा
IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म
IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म
यूटिलिटी
दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा
दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget