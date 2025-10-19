बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी

फ्रांस की राजधानी पेरिस में रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना घटी है. कुछ नकाबपोश चोर स्कूटर पर सवार होकर पेरिस में स्थित लूव्र म्यूजियम (Louvre Museum) पहुंचे और डिस्क कटर की मदद से कीमती गहनों की चोरी करने के बाद फरार हो गए. हालांकि, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों ने म्यूजियम से कीमती गहनों की चोरी करने में मात्र सात मिनट का समय लिया. इतने कम समय में गहनों की चोरी ने सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है.

पेरिस में स्थित लूव्र म्यूजियम की गिनती उन संग्रहालयों में होती है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं और विश्व विख्यात मोनालिसा की पेंटिंग भी यहीं है. म्यूजियम को रविवार (19 अक्टूबर, 2025) की फ्रांस के समयानुसार सुबह डकैती के बाद बंद कर दिया गया.

फ्रांस के गृह मंत्री ने चोरी की दी जानकारी

फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, म्यूजियम में यह वारदात रविवार की सुबह 9:30 से 9:40 बजे के बीच हुई, जबकि फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट न्यून्येज ने बयान दिया कि पूरी वारदात को मात्र सात मिनट में अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा, ‘चोरी चेरी पिकर (हाइड्रॉलिक सीढ़ी जैसी मशीन) के जरिए बाहर से म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए और कीमती गहनों की चोरी कर ली. यह पूरी घटना सिर्फ सात मिनट में खत्म हो गई.’

फ्रांसीसी मंत्री ने कहा, ‘इस वारदात को तीन से चार लोगों ने मिलकर अंजाम दिया और उन्होंने अपना निशाना अपोलो की गैलेरी की दो डिस्प्ले को बनाया. स्पष्ट है कि इस घटना के पहले म्यूजियम की रेकी की गई, जो एक प्रोफेशनल टीम का काम है और उन्होंने शीशे को काटने के लिए डिस्क कटर का इस्तेमाल किया था.’

नेपोलियन और महारानी के ज्वेलरी कलेक्शन से चोरी हुए 9 गहने

ले पेरिसियन की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपोलियन और महारानी के ज्वेलरी कलेक्शन से 9 गहने चोरी किए गए. चोरी किए गए गहनों में एक टूटा हुए गहना म्यूजियम के बाहर मिला. माना जा रहा है कि वह टूटा हुआ गहने का हिस्सा महारानी यूजनी डे मोंटिजो का मुकुट का था.

रिपोर्ट के मुताबिक, तीन से चार चोरों ने सीन नदी की ओर वाले आगे के भाग से गैलरी में पहुंचने के लिए एक बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल किया. म्यूजियम के उस हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा था. उन्होंने डिस्क कटर की मदद से खिड़कियों को काटकर अंदर प्रवेश किया, 9 गहने चुराए और फिर वहीं से भाग निकले.

वारदात पर पेरिस सेंटर के मेयर ने दिया बयान

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पेरिस सेंटर के मेयर एरियल वेइल ने बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘लूव्र म्यूजियम में इतनी आसानी से चोरी होना चौंकाने वाला है. यह एक झटका है. अब तक ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा था. इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है कि लूव्र जैसी जगह पर चोरी करना इतना आसान हो सकता है.

