हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत का मास्टरस्ट्रोक! फ्रांस देगा राफेल, बदले में लेगा पिनाका, अमेरिका के HIMARS पर भारी पड़ेगा इंडिया

भारत का मास्टरस्ट्रोक! फ्रांस देगा राफेल, बदले में लेगा पिनाका, अमेरिका के HIMARS पर भारी पड़ेगा इंडिया

Pinaka Rocket System: फ्रांस भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में भी रुचि दिखा रहा है. पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो अमेरिकी HIMARS और रूसी Tornado S जैसी प्रणालियों को कड़ी टक्कर देता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

भारत अब पहले जैसा नहीं रहा. आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि देसी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित हथियारों का निर्यातक भी बन चुका है. अब भारतीय हथियारों का निर्यात केवल तीसरी दुनिया के देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित देश भी भारत के रक्षा सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसी क्रम में फ्रांस भी भारत के एक खास सिस्टम को खरीदना चाहता है . इसके लिए उसकी एक हाई पावर कमेटी भारत का दौरा भी कर चुकी है.

दरअसल भारत फ्रांस से 4.5 प्लस पीढ़ी के 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की ओर बढ़ रहा है . यह करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये की मेगा डील है . भारत के हथियार खरीद इतिहास की यह संभवत सबसे बड़ी डील मानी जा रही है. हाल ही में रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति इस पर अंतिम मुहर लगाएगी. इसके बाद फ्रांस के साथ तकनीकी पहलुओं और कीमत को लेकर विस्तृत बातचीत होगी.

पिनाका रॉकेट सिस्टम पर फ्रांस की नजर

हम बात कर रहे हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम की. यह भारत का एक बेहतरीन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो अपनी श्रेणी में दुनिया के बड़े सिस्टम को कड़ी टक्कर देता है. इसका सीधा मुकाबला अमेरिकी HIMARS और रूसी Tornado S से है. रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और भारत के बीच पिनाका को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है.

अगर यह डील हो जाती है तो यह भारत के हथियार निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. फ्रांस एक विकसित देश है, वैश्विक हथियार बाजार का बड़ा खिलाड़ी है और नाटो का सदस्य भी है. ऐसे में फ्रांस का भारतीय सिस्टम पर भरोसा करना भारत की रक्षा क्षमता की बड़ी मान्यता होगी.

कहां तक पहुंची बातचीत

हाल ही में फ्रांस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत आकर पिनाका सिस्टम के प्रदर्शन, लॉन्चर और गोला बारूद का मूल्यांकन किया. फ्रांस अपनी सेना के पुराने एम 270 रॉकेट सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है. वह अपना नया रॉकेट सिस्टम भी विकसित कर रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा. ऐसे में तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए पिनाका को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. पिछले दिनों पिनाका के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण भी किया गया.

पिनाका की ताकत और खासियत

पिनाका एक किफायती और दमदार रॉकेट सिस्टम है. यह करीब तीन दशक से भारतीय सेना में शामिल है और लगातार अपग्रेड होता रहा है. कारगिल युद्ध में इसने अपनी क्षमता साबित की थी. आर्मेनिया पहले ही भारत से यह सिस्टम खरीद चुका है. इसका मौजूदा वर्जन 75 से 90 किलोमीटर तक मार कर सकता है. पिनाका एमके 3 की रेंज 120 से 130 किलोमीटर है . पिनाका एमके 4 पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है. 

जहां कीमत की बात है, एक पिनाका सिस्टम की कीमत करीब 2.3 करोड़ रुपये है, जबकि अमेरिकी सिस्टम की कीमत करीब 19.5 करोड़ रुपये बताई जाती है . यानी कीमत में करीब आठ गुना का अंतर है . डीआरडीओ ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है और इसके किसी भी पुर्जे के लिए विदेश पर निर्भरता नहीं है .

प्रमुख खासियतें

  • पिनाका की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज फायरिंग क्षमता है .
  • यह पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में भी बेहद प्रभावी है .
  • एक सिंगल लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है .
  • एक पूरी बैटरी में छह लॉन्चर होते हैं और एक मिनट में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं .
  • यह एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तबाह करने की क्षमता रखता है .
  • इसमें मल्टी डायरेक्शन फायरिंग क्षमता है .
  • हर लॉन्चर अलग अलग दिशा में एक साथ रॉकेट दाग सकता है .
  • यह मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ हर इलाके में प्रभावी है .
  • यह शूट एंड स्कूट क्षमता से लैस है, यानी फायर करने के बाद तेजी से अपनी जगह बदल लेता है .
  • इससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है .
  • इसमें चार ऑपरेशन मोड हैं, ऑटोनोमस, स्टैंड अलोन, रिमोट और मैनुअल .

क्या पिनाका सबसे बेहतरीन है

मिलिट्री उपकरणों में किसी सिस्टम को पूरी तरह सर्वश्रेष्ठ कहना मुश्किल है . यह जरूरत और रणनीति पर निर्भर करता है . लेकिन कीमत, फायरिंग क्षमता और हर इलाके में प्रभावी होने की वजह से पिनाका को अपनी श्रेणी में शीर्ष सिस्टम में गिना जाता है . मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की वैश्विक रैंकिंग में यह टॉप 5 में शामिल रहा है .

अमेरिकी सिस्टम की रेंज 300 से 499 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि रूसी सिस्टम की रेंज 120 से 200 किलोमीटर है . पिनाका की रेंज अभी कम है, लेकिन इसकी रैपिड फायर क्षमता इसे खास बनाती है . जहां HIMARS 45 सेकंड में छह रॉकेट दागता है, वहीं पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है . अपने फायर पावर के दम पर यह कम समय में बड़े इलाके को निशाना बना सकता है .

Published at : 17 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
France INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत का मास्टरस्ट्रोक! फ्रांस देगा राफेल, बदले में लेगा पिनाका, अमेरिका के HIMARS पर भारी पड़ेगा इंडिया
भारत का मास्टरस्ट्रोक! फ्रांस देगा राफेल, बदले में लेगा पिनाका, अमेरिका के HIMARS पर भारी पड़ेगा इंडिया
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony Live: संसदीय दल के नेता चुने गए तारिक रहमान, BNP ने दो दशक बाद बनाई सरकार, शाम 4 बजे लेंगे PM पद की शपथ
Live: संसदीय दल के नेता चुने गए तारिक रहमान, BNP ने दो दशक बाद बनाई सरकार, शाम 4 बजे PM पद की शपथ
विश्व
TTP Missile Attack: खैबर पख्तूनख्वाह में TTP का मिसाइल हमला! फ्रंटियर कॉर्प्स पोस्ट तबाह, 14 सैनिकों की मौत, दो बच्चों की भी गई जान
खैबर पख्तूनख्वाह में TTP का मिसाइल हमला! फ्रंटियर कॉर्प्स पोस्ट तबाह, 14 सैनिकों की मौत, दो बच्चों की भी गई जान
विश्व
Bangladesh Election 2026: तारिक रहमान ने की धांधली? बांग्लादेश चुनाव में 40 फीसदी सीटों पर गड़बड़ी, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
तारिक रहमान ने की धांधली? बांग्लादेश चुनाव में 40 फीसदी सीटों पर गड़बड़ी, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
स्पोर्ट्स
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
राजस्थान
Rajasthan: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
राजस्थान: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget