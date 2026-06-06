दुनिया के ‘बदसूरत यात्री’ बने भारतीय टूरिस्ट! एयरपोर्ट पर गरबा और तौलिया चोरी समेत बहुत कारनामे

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: एयरपोर्ट पर गरबा, होटल से तौलिया चोरी और मंदिर में रील! कैसे दुनिया के ‘बदसूरत यात्री’ बने भारतीय टूरिस्ट?

Explained: एयरपोर्ट पर गरबा, होटल से तौलिया चोरी और मंदिर में रील! कैसे दुनिया के ‘बदसूरत यात्री’ बने भारतीय टूरिस्ट?

World's Disliked Tourists: भारतीय पर्यटकों को लेकर चल रही यह बहस कोई सीधी-सादी कहानी नहीं है. 90 के दशक में जापानी पर्यटकों और 2000 के दशक में चीनी पर्यटकों को लेकर भी बिल्कुल ऐसी ही बातें होती थीं.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 06 Jun 2026 04:09 PM (IST)
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सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के प्रीमियम लाउंज में एक परिवार गरबा खेल रहा है. बाली के पवित्र मंदिर में एक भारतीय अपनी प्रेमिका के साथ रील बनाने में मशगूल है तो वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के आलीशान होटल से तौलिए, बाथरोब और केतली तक 'गायब' हो रहे हैं. पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर ऐसे अनगिनत वीडियो वायरल हुए हैं जिन्होंने भारतीय पर्यटकों को एक नई पहचान दे दी है- 'दुनिया के सबसे बदसूरत यात्री.' क्या सच में भारतीय पर्यटक दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने लगे हैं, या फिर यह एक तरफा कहानी है?

किन घटनाओं ने इस बहस को जन्म दिया?

शुरुआत करते हैं उन घटनाओं से जिन्होंने इस नैरेटिव को हवा दी:

  • मई 2026- सिंगापुर एयरपोर्ट गरबा कांड: चांगी एयरपोर्ट के प्रीमियम लाउंज में भारतीय यात्रियों के एक ग्रुप ने डांडिया और गरबा खेलना शुरू कर दिया. वहां मौजूद दूसरे यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कुछ ही घंटों में लाखों बार देखा गया. सिंगापुर जैसी जगह जो अनुशासन और शांति के लिए मशहूर है, वहां इस हरकत को लोगों ने सार्वजनिक स्थान की गरिमा भंग करने वाला बताया.
  • अप्रैल 2026- जापानी होटल का अलग फ्लोर वाला बयान: जापान के एक होटल संचालक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय पर्यटक होटल के नियमों का पालन नहीं करते, शोर मचाते हैं और नाश्ते के बुफे से खाना अपने कमरे में ले जाते हैं. उसने भारतीय पर्यटकों के लिए अलग फ्लोर बनाने की मांग की. हालांकि बाद में भारी विरोध के बाद उसने अपना बयान वापस ले लिया.
  • जनवरी 2026- स्विट्जरलैंड होटल चोरी की शिकायत: स्विस आल्प्स के एक लोकप्रिय होटल ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की कि भारतीय पर्यटकों के चेकआउट के बाद कमरों से तौलिए, बाथरोब, हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक केतली तक गायब मिलती हैं. होटल मैनेजमेंट ने कहा कि उन्हें भारतीय मेहमानों के जाने के बाद कमरों की विशेष जांच करनी पड़ती है.
  • मई 2025- बाली मंदिर रील विवाद: इंडोनेशिया के बाली में एक भारतीय पर्यटक ने अपनी पार्टनर के साथ एक पवित्र मंदिर परिसर में इंस्टाग्राम रील बनाई. इस वीडियो में वह मंदिर की सीढ़ियों पर डांस करता दिखा. स्थानीय लोगों ने जब यह देखा तो भारी बवाल हुआ. बाली के धार्मिक नेताओं ने इसे मंदिर की पवित्रता का अपमान बताया और इसके बाद प्रशासन ने भारतीय पर्यटकों के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी करने की चेतावनी दी.

आखिर भारतीय पर्यटक ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई वजहें हैं:

  • सांस्कृतिक अंतर: भारत में सार्वजनिक जगहों पर शोर, भीड़ और त्योहारों का जश्न मनाना सामान्य बात है. हम अपने घरों में जैसे रहते हैं, वैसा ही बाहर भी रहने के आदी हैं. लेकिन यूरोप, जापान या सिंगापुर जैसी जगहों पर लोग पर्सनल स्पेस और शांति को बहुत अहमियत देते हैं. जोर से बात करना, ग्रुप में शोर मचाना या सार्वजनिक जगह पर डांस करना वहां बुरा माना जाता है. यह सांस्कृतिक टकराव अक्सर भारतीयों को गलत रोशनी में डाल देता है.
  • 'पैसा वसूल' सोच: बहुत से मिडिल-क्लास भारतीय पर्यटक जब किसी महंगे होटल में ठहरते हैं तो उन्हें लगता है कि इतना किराया दे रहे हैं तो कमरे की हर चीज उनकी है. तौलिया, बाथरोब और चप्पलों समेत कई चीजों को वे अपनी पेड सर्विस का हिस्सा मान लेते हैं. उन्हें यह अहसास नहीं होता कि यह सामान होटल की संपत्ति है और इसे ले जाना चोरी के बराबर है.
  • पहली बार विदेश यात्रा: यूनाइटेड नेशंस टूरिस्ट ऑर्गनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में लगभग 3 करोड़ भारतीयों ने विदेश यात्रा की. 2030 तक यह आंकड़ा 5 करोड़ पार करने की उम्मीद है. इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपने जीवन में पहली बार विदेश गए हैं. उन्हें न तो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के तौर-तरीके पता होते हैं और न ही वहां की स्थानीय संस्कृति और कानूनों की समझ होती है. वे उत्साह में आकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता.

कहानी का दूसरा पक्ष: क्या सिर्फ भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है?

द प्रिंट की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी कहानी एकतरफा नहीं है. भारतीय पर्यटकों के साथ कई बार साफ तौर पर भेदभाव होता है. बाली और थाईलैंड जैसी जगहों पर सिर्फ भारतीय पर्यटकों के लिए विशेष पाबंदियां लगाई जाती हैं, जबकि दूसरे देशों के पर्यटकों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता. फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट में इसे ‘रेस प्रोफाइलिंग’ का मामला कहा गया है.

मीडियम और ट्रिपोटो पर यात्रियों ने लिखा है कि भारतीय पर्यटक विदेशों में बड़ी संख्या में आते हैं, अच्छा खर्च करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं. UNWTO के मुताबिक, भारतीय पर्यटक विदेशों में हर साल लगभग 30 अरब डॉलर खर्च करते हैं. इसके बावजूद सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा है कि नकारात्मक घटनाओं को ज्यादा तवज्जोह मिलती है.

एक भारतीय परिवार के गरबा खेलने का वीडियो लाखों व्यूज पा लेता है, जबकि करोड़ों भारतीयों का सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार कभी वायरल नहीं होता. कुछ पश्चिमी मीडिया आउटलेट जानबूझकर भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाते हैं, जबकि चीनी, रूसी या ब्रिटिश पर्यटकों की ऐसी ही हरकतों को उतनी कवरेज नहीं मिलती.

क्या भारतीय पर्यटक बदल सकते हैं?

इस सवाल का जवाब हां है, और बदलाव के संकेत दिखने भी लगे हैं. पिछले कुछ महीनों से भारत में ही इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ी है. ट्रैवल इन्फ्लुएंसर विदेश यात्रा से पहले ‘डूज एंड डॉन्ट्स’ वाले वीडियो बना रहे हैं. कई ट्रैवल एजेंसियां अब अपने ग्राहकों को स्थानीय संस्कृति और कानूनों की जानकारी दे रही हैं.

इतिहास बताता है कि 90 के दशक में जापानी पर्यटकों और 2000 के दशक में चीनी पर्यटकों को लेकर भी बिल्कुल ऐसी ही बातें होती थीं. लेकिन समय के साथ दोनों देशों के नागरिकों ने खुद को ढाला और आज वे सम्मानित पर्यटक माने जाते हैं. भारतीय पर्यटक भी इसी राह पर हैं. बस जरूरत है थोड़ी समझदारी, थोड़े धैर्य और अपनी आदतों पर एक नजर डालने की.

पूरी तस्वीर देखिए, एक तरफा नहीं

भारतीय पर्यटकों को लेकर चल रही यह बहस कोई सीधी-सादी कहानी नहीं है. एक तरफ यह सच है कि हममें से कुछ लोग विदेशों में ऐसी हरकतें करते हैं जो गलत हैं और जिनकी आलोचना होनी चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि करोड़ों भारतीय हर साल सम्मान के साथ विदेश यात्रा करते हैं और अपने पीछे अच्छी छाप छोड़ते हैं. कुछ वायरल वीडियो के आधार पर पूरे देश को बदसूरत कहना उतना ही गलत है जितना किसी दूसरे देश के लोगों को स्टीरियोटाइप करना.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 06 Jun 2026 04:09 PM (IST)
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