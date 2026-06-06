हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़ईरान-अमेरिका में आर-पार! रडार ठिकानों पर बमबारी से भड़का तेहरान, खाड़ी देशों में मचा कोहराम

ईरान-अमेरिका में आर-पार! रडार ठिकानों पर बमबारी से भड़का तेहरान, खाड़ी देशों में मचा कोहराम

अमेरिकी सेना का मानना है कि ईरान के चार ड्रोन इलाके में समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे थे. इसके बाद अमेरिका ने ईरान के निगरानी ठिकानों जिनमें गोरुक और केशम द्वीप शामिल हैं, उनपर हमला किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 06 Jun 2026 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

Middle East Conflict: अमेरिका ने शनिवार को ईरान के तटीय इलाके में मौजूद रडार ठिकानों पर अटैक किया है. इससे पहले अमेरिका ने ईरान की तरफ से हॉर्मुज की ओर छोड़े गए ड्रोन को मार गिराया था. ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें मुश्किल भरी हो सकती है. 

अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को जानकारी दी कि अमेरिकी सेना का मानना है कि ईरान के चार ड्रोन इलाके में समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे थे. इसके बाद अमेरिका ने ईरान के निगरानी ठिकानों जिनमें गोरुक और केशम द्वीप शामिल हैं, उनपर हमला किया है. ये दोनों ही हॉर्मुज के बेहद करीब हैं. 

वहीं, अमेरिका की इस कार्रवाई को ईरान के विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल को हुए सीजफायर का उल्लंघन करार दिया है. मंत्रालय ने कहा है कि बार-बार ऐसे उल्लंघनों से पता चलता है कि अमेरिका तनाव को कम करने के मूड में नहीं है. उसने चेतावनी दी है कि अमेरिका अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों  और तनाव के बढ़ाने की स्थिति का जिम्मेदार होगा. 

यह भी पढ़ें: ‘मां-बहन’ के प्रमोशन में छाईं माधुरी दीक्षित, 5 लेटेस्ट साड़ी लुक्स देख गुनगुनाएंगे ‘धक-धक करने लगा

ईरान ने कुवैत-बहरीन के अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना

IRGC का कहना है कि उसने अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है. इनके चार टैंकरों पर भी गोलीबारी की गई है. यह बिना इजाजत हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे. 

कुवैत की सेना का कहना है कि उसने सात बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, जो सुबह-सुबह देश के हवाई क्षेत्रों में घुस आई थीं. इसके अलावा वह कई रिहायशी इलाकों के ऊपर से गुजरी थीं. इससे कुछ मलबा भी वहां पर गिरा था. सेना का कहना है कि ईरानी हमले से प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ है. फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है. बहरीन में सायरन बजने लगे. लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है. 

कुवैत-बहरीन ने की हमलों की निंदा
इधर, खबर है कि पाकिस्तान के मंत्री ईरान जा रहे हैं. कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है. ईरान के हमलों को इन देशों ने खुले तौर पर ओपन अटैक बताया है. इससे नगारिकों के सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है. वहीं, अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों को लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है.

यह भी पढ़ेंः तय समय से पहले ही खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, गर्मी बढ़ी तो AC गाड़ी में बैठ गए अभिजीत दीपके

Published at : 06 Jun 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
NEWS WORLD NEWS Iran US War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
ईरान-अमेरिका में आर-पार! रडार ठिकानों पर बमबारी से भड़का तेहरान, खाड़ी देशों में मचा कोहराम
ईरान-अमेरिका में आर-पार! रडार ठिकानों पर बमबारी से भड़का तेहरान, खाड़ी देशों में कोहराम
इंडिया
'TMC नेताओं के लिए दरवाजे बंद, चाय पिलाने का…' भाजपा नेता का बड़ा बयान
'TMC नेताओं के लिए दरवाजे बंद, चाय पिलाने का…' भाजपा नेता का बड़ा बयान
न्यूज़
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
इंडिया
सीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट
सीजेपी के प्रोटेस्ट में हंगामा करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।
Bollywood News: ‘बटवारा 1947’ में पहली बार साथ दिख सकते हैं सनी देओल-करण देओल, फादर्स डे पर सरप्राइज की चर्चा (06.06.26)
'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
TVF ने MLM स्कैम पर बनाई दमदार सीरीज, 'The Pyramid Scheme' ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'धमकियों के कारण घर...', कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
'धमकियों के कारण घर...', CJP का प्रदर्शन खत्म, अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
टेलीविजन
'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी
'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
कप्तानी छिनने के बाद पहली बार बोले सूर्यकुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी के लिए भेजा खास मैसेज
कप्तानी छिनने के बाद पहली बार बोले सूर्यकुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी के लिए भेजा खास मैसेज
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
इंडिया
Cockroach Janta Party Protest LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
जनरल नॉलेज
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स
कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget