कतर के बंदोबस्ती और इस्लामी मामलों के मंत्रालय (अवकाफ) ने घोषणा की है कि हज 1447 हिजरी (2026) के लिए पंजीकरण 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक खुले रहेंगे. यह प्रक्रिया केवल ऑनलाइन पोर्टल hajj.gov.qa के माध्यम से होगी. नया सिस्टम सऊदी अरब की समय-सीमा के अनुसार बनाया गया है ताकि तीर्थयात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके. इस साल कतर को 4,400 तीर्थयात्रियों का कोटा दिया गया है.

इस वर्ष हज पंजीकरण के लिए पात्रता शर्तें पहले से अधिक सख्त हैं. कतरी नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है और वे प्रति व्यक्ति अधिकतम तीन गाइड पंजीकृत कर सकते हैं. कतर में लंबे समय से रहने वाले निवासियों के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष रखी गई है. उन्हें पहले कभी हज नहीं किया होना चाहिए और कतर में कम से कम 15 वर्षों का लगातार निवास आवश्यक है. इस श्रेणी में केवल एक गाइड पंजीकरण की अनुमति होगी.

नई आवश्यकताएं

स्वास्थ्य और वित्तीय मानदंड भी इस वर्ष से जोड़े गए हैं. हर आवेदक को कतर के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र लेना होगा. इसके अलावा पंजीकरण करते समय 10,000 कतरी रियाल सुरक्षा जमा के रूप में जमा करना जरूरी है. यह पैसा हज खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर वापस की जा सकती है.

डिजिटल प्रक्रिया और ऑनलाइन सेवाएं

अवकाफ़ मंत्रालय ने पंजीकरण को और आसान बनाने के लिए कई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं. मंत्रालय का नया वीडियो पंजीकरण, हज ऑपरेटर चयन, अनुबंध और ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया समझाता है. यह वीडियो मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा. अब भुगतान प्रणाली भी उन्नत की गई है, जिससे तीर्थयात्री अपने चुने हुए हज ऑपरेटर के पैकेज के अनुसार ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे. इस वर्ष 27 अधिकृत हज ऑपरेटर सेवाएं प्रदान करेंगे. किसी भी समस्या या शिकायत के लिए तीर्थयात्री हज विभाग से सीधे संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 132 पर कॉल कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया और अंतिम सूची

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 होगी. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक छंटाई प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सफल आवेदकों की सूची नवंबर 2025 के मध्य में जारी होगी. चयनित तीर्थयात्रियों को आधिकारिक स्वीकृति सूचनाएं भेजी जाएंगी. यह प्रक्रिया मान्यता प्राप्त हज ऑपरेटरों को पर्याप्त तैयारी का समय देती है, जिससे तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकें.

ये भी पढ़ें: कनाडा में गिरफ्तार हुआ खालिस्तानी आतंकी, पन्नू की पर्सनल सिक्योरिटी में रहता था तैनात

