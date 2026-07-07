फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत ने किया रुख साफ, इंडोनेशिया में पीएम मोदी की दुनिया को दो टूक

भारत का हमेशा से इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर चले आ रहे विवाद पर स्पष्ट रुख रहा है. अब पीएम मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया में एक भाषण के दौरान इसी को लेकर बयान दिया है.

पीएम मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे पर अपनी तरफ से भारत की राय रखी. उन्होंने टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया. उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही इंटरनेशनल मुद्दों को सुलझाने का समसे असरदार तरीका है. उनके भाषण के इस हिस्से को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है.

भारत इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है: नरेंद्र मोदी

अपनी दो दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी ने कहा है कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे को शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहेगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुनिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच कूटनीति के महत्व पर जोर दिया.

India's Modi:



On the issue of Palestine, we support a two-state solution and long-term peace.pic.twitter.com/YtWU78bM7J — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कहा, दुनिया में मची उथल-पुथल के इस दौरा में भारत का मानना है कि बातचीत और कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है.

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भारत के पुराने रुख को पीएम मोदी ने दोहराया

पीएम मोदी ने इस दौरान फिलिस्तीन और इजरायल विवाद का जिक्र करते हुए भारत के पुराने रुख को दोहराया. उन्होंने कहा, फिलिस्तीन के मामले में हम टू स्टेट सॉल्यूशन और लंबे समय तक चलने वाली शांति का समर्थन करते हैं. बातचीत के जरिए ही शांति हासिल की जा सकती है. इसके अलावा पीएम मोदी ने इंटनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि वे टकराव की बजाय बातचीत के तरीके पर जोर दें. पीएम मोदी का यह बयान भारत के इस मुद्दे पर पुराने रुख और विदेश नीति के आधार पर ही दिया गया है.

दो दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी

पीएम मोदी इंडोनेशिया के दो दिवसीय दौरे पर हैं. मंगलवार यानी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी के स्वागत का सिलसिला जारी रहा. इससे पहले पीएम मोदी सोमवार शाम जकार्ता पहुंचे. जहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया. उनके स्वागत में भारतीय कम्युनिटी के लोग भी मौजूद रहे.

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