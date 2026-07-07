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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफिलिस्तीन मुद्दे पर भारत ने किया रुख साफ, इंडोनेशिया में पीएम मोदी की दुनिया को दो टूक

फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत ने किया रुख साफ, इंडोनेशिया में पीएम मोदी की दुनिया को दो टूक

पीएम मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे पर अपनी तरफ से भारत की राय रखी. उन्होंने टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया. उनके भाषण के इस हिस्से को काफी शेयर किया जा रहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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भारत का हमेशा से इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर चले आ रहे विवाद पर स्पष्ट रुख रहा है. अब पीएम मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया में एक भाषण के दौरान इसी को लेकर बयान दिया है. 

पीएम मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे पर अपनी तरफ से भारत की राय रखी. उन्होंने टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया. उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही इंटरनेशनल मुद्दों को सुलझाने का समसे असरदार तरीका है. उनके भाषण के इस हिस्से को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है.

भारत इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है: नरेंद्र मोदी 

अपनी दो दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी ने कहा है कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे को शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहेगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुनिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच कूटनीति के महत्व पर जोर दिया. 

पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कहा, दुनिया में मची उथल-पुथल के इस दौरा में भारत का मानना है कि बातचीत और कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है.

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भारत के पुराने रुख को पीएम मोदी ने दोहराया
पीएम मोदी ने इस दौरान फिलिस्तीन और इजरायल विवाद का जिक्र करते हुए भारत के पुराने रुख को दोहराया. उन्होंने कहा, फिलिस्तीन के मामले में हम टू स्टेट सॉल्यूशन और लंबे समय तक चलने वाली शांति का समर्थन करते हैं. बातचीत के जरिए ही शांति हासिल की जा सकती है. इसके अलावा पीएम मोदी ने इंटनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि वे टकराव की बजाय बातचीत के तरीके पर जोर दें. पीएम मोदी का यह बयान भारत के इस मुद्दे पर पुराने रुख और विदेश नीति के आधार पर ही दिया गया है. 

दो दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी
पीएम मोदी इंडोनेशिया के दो दिवसीय दौरे पर हैं. मंगलवार यानी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी के स्वागत का सिलसिला जारी रहा. इससे पहले पीएम मोदी सोमवार शाम जकार्ता पहुंचे. जहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया. उनके स्वागत में भारतीय कम्युनिटी के लोग भी मौजूद रहे. 

यह भी पढ़ें : 'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 07 Jul 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
World News PM Modi In Indonesia NARENDRA MODI
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