प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की रणनीतिक विदेश यात्रा पर है. उनकी यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 18 दिसंबर तक चलेगी. इस दौरान वे जॉर्डन की यात्रा पूरी कर चुके है. फिलहाल वह इथियोपिया में मौजूद है और इसके बाद वह ओमान के दौरे पर जाएंगे. यह यात्रा केवल औपचारिक कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ है.

इस विदेश दौरे के साथ आम लोगों के मन में एक सवाल भी उठता है कि जब भारतीय नागरिक इन देशों में जाते हैं तो वहां भारतीय रुपये की कीमत क्या होती है और खर्च करने की क्षमता कितनी रहती है. इसी पहलू को सरल भाषा में समझना जरूरी है. अगर सबसे पहले जॉर्डन की बात करें तो पश्चिम एशिया में भारत का भरोसेमंद सहयोगी देश माना जाता है. यहां हजारों भारतीय कामकाज और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं.

जॉर्डनियन दीनार की कीमत

जॉर्डन की आधिकारिक मुद्रा जॉर्डनियन दीनार है, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में गिना जाता है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जॉर्डनियन दीनार की वैल्यू भारत में 128.23 रुपया है. इस हिसाब से अगर कोई भारतीय 500 रुपये कमाकर वापस इंडिया आता है तो उसकी कीमत 64 हजार 115 रुपया हो जाएगी.

इथियोपिया की मुद्रा

इथियोपिया की मुद्रा को इथियोपियन बिर्र कहा जाता है. यहां स्थिति जॉर्डन से बिल्कुल उलट नजर आती है. भारतीय रुपया इथियोपिया की मुद्रा की तुलना में मजबूत स्थिति में है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 इथियोपियन बिर्र की वैल्यू भारत में महज 0.59 पैसे हैं. यही कारण है कि भारतीय व्यापारी और पर्यटक यहां कम लागत में अधिक सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं. इस हिसाब से अगर कोई भारतीय 500 इथियोपियन बिर्र लेकर भारत आता है तो उसकी कीमत महज 293 रुपया होगी.



ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल

इथियोपिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओमान की यात्रा करेंगे. यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं. ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार है और यहां बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं. ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल दुनिया की सबसे महंगी मुद्राओं में शामिल है. इसी वजह से भारतीय रुपये की कीमत यहां काफी कम नजर आती है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 ओमानी रियाल की वैल्यू 236 रुपया है. इस हिसाब से अगर कोई भारतीय ओमान में जाकर 500 कमाता है तो भारत में आकर उसकी कीमत 1 लाख 18 हजार 154 रुपया हो जाएगी.

