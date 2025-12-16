PM मोदी को मिला एक और सम्मान, इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार 'ग्रेट ऑनर निशान' से नवाजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता एक बार फिर अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिला. पीएम मोदी को मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रेट ऑनर निशान’ से सम्मानित किया गया. इथोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग-अलग देशों से करीब 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं.

जॉर्डन से अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर इथियोपिया पहुंचे पीएम मोदी का राष्ट्रीय महल में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि वे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने के लिए इथियोपियाई नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं.

एक सौहार्दपूर्ण भाव के तहत प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर उनके इथियोपियाई समकक्ष ने गर्मजोशी से स्वागत किया. अनोखे अंदाज के तहत इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने पीएम मोदी को होटल तक अपनी गाड़ी से ले गए. इस दौरान रास्ते में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क ले जाने की विशेष पहल की, जो उनके कार्यक्रम में पहले शामिल नहीं था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार और उत्साहपूर्ण स्वागत किया. होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों ने तिरंगे लहराते हुए ‘मोदी मोदी’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए.

