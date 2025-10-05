प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भारी बारिश के कारण हुई जान-माल की क्षति पर रविवार (5 अक्टूबर, 2025) को दुख जताया है. उन्होंने कहा कि एक मित्र पड़ोसी और सबसे पहले मदद देने वाले देश के रूप में भारत हर प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पूर्वी नेपाल के विभिन्न स्थानों पर शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) की रात से हो रही भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ के कारण रविवार (5 अक्टूबर, 2025) की सुबह तक कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और पांच लोग अभी भी लापता हैं.

कोशी प्रांत के इलम जिले में हुई 37 लोगों की मौत

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है. प्राधिकरण ने बयान में कहा कि इन 40 लोगों में से 37 की मौत शनिवार (4 अक्टूबर) की रात भारी वर्षा के बाद हुए भूस्खलन के कारण कोशी प्रांत के इलम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई.

पीएम मोदी ने नेपाल में लोगों की मौत पर जताया दुख

नेपाल में मची भारी तबाही और भूस्खलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार (5 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, ‘नेपाल में भारी बारिश के कारण हुई जान-माल की क्षति दुखद है. हम इस कठिन समय में नेपाल के लोगों और उसकी सरकार के साथ खड़े हैं.’ उन्होंने कहा, ‘एक मित्रवत पड़ोसी और सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में भारत आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.’



काठमांडू के ललितपुर में हुई सबसे ज्यादा बारिश

नेपाल के मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि नेपाल के अधिकांश जिलों में बारिश कम हुई है, जबकि काठमांडू घाटी के ललितपुर जिले के कुछ हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने कहा कि काठमांडू, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सरलाही, सिंधुली और रामेछाप जिले में कई इलाके में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश जारी है.

