अक्टूबर का महीना इस साल मौसम की हलचल और मौसमी गतिविधियों से भरपूर रहेगा, जिससे गुलाबी सर्दी का अहसास समय से पहले महसूस होने लगेगा. आईएमडी (IMD) के अनुसार, 15 अक्टूबर तक देश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और कहीं-कहीं बारिश की बूंदें मौसम को सुहावना बनाए रखेंगी.

4 अक्टूबर से वीकेंड तक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय रहने के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में आंधी-बारिश और झमाझम मेघ गर्जना की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में हेलस्टॉर्म (Hailstorm) और बर्फबारी (Snowfall) के साथ तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी.

पूर्वी और दक्षिण भारत में मौसम

बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

बिहार में अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट

बिहार में मौसम ने करवट ले ली है. मौसम विभाग (IMD) ने चेताया है कि अगले 7 दिन तक राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, जमुई, जहानाबाद, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, नवादा और गया. इन जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है.

इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 40-50 किमी/घंटा तक रहने की चेतावनी दी गई है. 7 अक्टूबर से बारिश में कमी आएगी, जबकि 9 अक्टूबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 5-6 अक्टूबर को गरज-चमक और मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है. 7 अक्टूबर के बाद कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जारी रह सकती है.

दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है. 7 अक्टूबर के बाद बारिश कम होगी और 9 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहेगा.

ये भी पढ़ें-

सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह से कहां गायब हुआ 4.6 किलो सोना? TDB टीम ने इस शख्स से की पूछताछ