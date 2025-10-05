हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Forecast: IMD ने देशभर में 5–11 अक्टूबर के लिए भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया. उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ने की संभावना है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 05 Oct 2025 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

अक्टूबर का महीना इस साल मौसम की हलचल और मौसमी गतिविधियों से भरपूर रहेगा, जिससे गुलाबी सर्दी का अहसास समय से पहले महसूस होने लगेगा. आईएमडी (IMD) के अनुसार, 15 अक्टूबर तक देश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और कहीं-कहीं बारिश की बूंदें मौसम को सुहावना बनाए रखेंगी. 

4 अक्टूबर से वीकेंड तक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय रहने के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में आंधी-बारिश और झमाझम मेघ गर्जना की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में हेलस्टॉर्म (Hailstorm) और बर्फबारी (Snowfall) के साथ तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी.

पूर्वी और दक्षिण भारत में मौसम

बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 

बिहार में अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट

बिहार में मौसम ने करवट ले ली है. मौसम विभाग (IMD) ने चेताया है कि अगले 7 दिन तक राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. 

पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, जमुई, जहानाबाद, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, नवादा और गया. इन जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है.

इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 40-50 किमी/घंटा तक रहने की चेतावनी दी गई है. 7 अक्टूबर से बारिश में कमी आएगी, जबकि 9 अक्टूबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 5-6 अक्टूबर को गरज-चमक और मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है. 7 अक्टूबर के बाद कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जारी रह सकती है.

दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है. 7 अक्टूबर के बाद बारिश कम होगी और 9 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहेगा.

ये भी पढ़ें-

सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह से कहां गायब हुआ 4.6 किलो सोना? TDB टीम ने इस शख्स से की पूछताछ

Published at : 05 Oct 2025 05:27 PM (IST)
Tags :
Northern India Hailstorm India Weather Forecast Thunderstorms IMD Alert HEAVY RAINFALL Strong Winds Southern India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
ट्रेंडिंग
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
शिक्षा
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget