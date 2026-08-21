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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइमरान खान को अस्पताल में किया गया शिफ्ट, रात 1 बजे जेल से निकाला

इमरान खान को अस्पताल में किया गया शिफ्ट, रात 1 बजे जेल से निकाला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अदियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 07:08 AM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें रात एक बजे जेल से निकाला गया. अस्पताल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

इमरान खान के वकील खालिद यूसफ चौधरी ने इमरान खान के अस्पताल में शिफ्ट होने पर एक्स पर पोस्ट किया, “इमरान खान के मेडिकल के लिए 27 मार्च 2026 से शुरू की गई जद्दोजहद अपनी मंजिल-ए-मुराद पा गई.”

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराया भर्ती

शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में सफेद गाड़ी से इमरान खान को लाया गया है. रात करीब 1.05 बजे इमरान खान को अदियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद पुलिस का काफिला इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल हास्पिटल की तरफ निकला. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

अस्पताल का एक हिस्सा सब-जेल होगा घोषित 

रिपोर्ट्स की मानें तो सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल के एक हिस्से को सब-जेल घोषित करने की तैयारी चल रही है. सब-जेल घोषित होने के बाद अस्पताल में इमरान खान की सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकेगी. इससे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके चचेरे भाई कासिम खान भी अदियाला जेल पहुंचे थे. लेकिन, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पुलिस ने दोनों को अंदर नहीं जाने दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले दिया था आदेश

इमरान खान को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है. शीर्ष अदालत ने दो दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री को मेडिकल जांच और इलाज के लिए अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजा जाए.

शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के बीच हुई बातचीत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बीच भी इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर बातचीत हुई थी. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने अस्पताल में जरूरी तैयारियां पूरी कीं.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Pakistan Imran Khan Imran Khan Hospitalized
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