इमरान खान को अस्पताल में किया गया शिफ्ट, रात 1 बजे जेल से निकाला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें रात एक बजे जेल से निकाला गया. अस्पताल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

इमरान खान के वकील खालिद यूसफ चौधरी ने इमरान खान के अस्पताल में शिफ्ट होने पर एक्स पर पोस्ट किया, “इमरान खान के मेडिकल के लिए 27 मार्च 2026 से शुरू की गई जद्दोजहद अपनी मंजिल-ए-मुराद पा गई.”

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Former Pakistan Prime Minister Imran Khan has been shifted to Shifa International Hospital in Islamabad. pic.twitter.com/Y4eFyB6ktj — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) August 20, 2026

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराया भर्ती

शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में सफेद गाड़ी से इमरान खान को लाया गया है. रात करीब 1.05 बजे इमरान खान को अदियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद पुलिस का काफिला इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल हास्पिटल की तरफ निकला. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

अस्पताल का एक हिस्सा सब-जेल होगा घोषित

रिपोर्ट्स की मानें तो सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल के एक हिस्से को सब-जेल घोषित करने की तैयारी चल रही है. सब-जेल घोषित होने के बाद अस्पताल में इमरान खान की सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकेगी. इससे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके चचेरे भाई कासिम खान भी अदियाला जेल पहुंचे थे. लेकिन, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पुलिस ने दोनों को अंदर नहीं जाने दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले दिया था आदेश

इमरान खान को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है. शीर्ष अदालत ने दो दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री को मेडिकल जांच और इलाज के लिए अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजा जाए.

शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के बीच हुई बातचीत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बीच भी इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर बातचीत हुई थी. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने अस्पताल में जरूरी तैयारियां पूरी कीं.

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