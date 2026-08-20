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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकुछ देर बाद जेल से शिफ्ट होंगे इमरान खान, आर्मी ने कंट्रोल में लिया हॉस्पिटल

कुछ देर बाद जेल से शिफ्ट होंगे इमरान खान, आर्मी ने कंट्रोल में लिया हॉस्पिटल

इमरान खान को को लेकर सुनाए फैसले के विरोध में पाकिस्तान की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया. शहबाज सरकार का कहना है कि ये नियम के खिलाफ है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 20 Aug 2026 11:07 PM (IST)
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20 अगस्त रात 12 बजे तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाना है. शिफा अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद पुलिस ने अस्पताल  को अपने कब्जे में किया.

इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बेहतर इलाज के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराने का आदेश दिया था. अदालत ने कहा कि यह आदेश इमरान खान की सेहत और जीने के अधिकार और मेडिकल सेवाओं तक पहुंच की संवैधानिक गारंटी को देखते हुए जारी किया जा रहा है. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे इमरान खान और उनके परिवार के सदस्यों के बीच हर हफ्ते मुलाकात की भी व्यवस्था करें और एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया, जिसमें उनके प्राइवेट डॉक्टर और उनकी बहन उज्मा खान भी शामिल होंगी.

इमरान खान मामले में पाक सरकार को झटका

इमरान खान को लेकर सुनाए फैसले के विरोध में पाकिस्तान की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे वहां की सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने अधूरे दस्तावेज और पेपर बुक होने का हवाला देते हुए वापस कर दिया. शहबाज सरकार ने बुधवार (19 अगस्त 2026) को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए इस आदेश की समीक्षा और इसे वापस लेने की मांग की थी.

सरकार ने तर्क दिया था कि ये आदेश जेल नियमों और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और इमरान खान के मामले में भेदभावपूर्ण है. याचिका में कहा गया कि यदि कोर्ट ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किया होता तो पूर्व प्रधानमंत्री को अदियाला जेल से इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफर करने का आदेश पारित नहीं किया जाता.

इमरान खान की पार्टी ने लगाए आरोप

पीटीआई के संसद और खैबर पख्तूनख़्वाह प्रांत में पार्टी के प्रमुख जुनैद अकबर ने आरोप लगाया है कि इमरान खान को जेल से अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए पूरी शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) तैयार है, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज उन्हें अस्पताल में नहीं शिफ्ट होने देना चाहती है, जिस कारण कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक शिफ्टिंग नहीं हो पायी है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 20 Aug 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Pakistan Imran Khan Breaking News Abp News SHEHBAZ SHARIF
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