पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे. इन तीनों की गुरुवार (25 सितंबर) को ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई, लेकिन इससे ठीक पहले शहबाज की बेइज्जती हो गई. उन्हें ट्रंप से मिलने के इंतजार करना पड़ गया. ट्रंप यह जानते थे कि शहबाज आ चुके हैं, वे इसके बावजूद पत्रकारों से बात करते रहे.

'वॉशिंगटन पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज और मुनीर, ट्रंप से मिलने ओवल पहुंचे. इस दौरान ट्रंप कुछ जरूरी दस्तावेजों पर साइन कर रहे थे और वे इसके बाद मीडिया से बात करने लगे. ट्रंप ने इन सभी कामों को निपटाने में करीब 30 मिनट का वक्त लिया. शहबाज और मुनीर चुपचाप ट्रंप का इंतजार करते रहे. ट्रंप आमतौर पर दूसरे देशों से आए नेताओं को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, लेकिन शहबाज के साथ यह कर ही दिया.

पहले आधा घंटा इंतजार करवाया, फिर फोटो तक जारी नहीं हुई

शहबाज की तब ज्यादा बेइज्जती हो गई, उनकी फोटो शेयर नहीं की गई. दरअसल ट्रंप जब भी किसी बड़े नेता से मिलते हैं तो व्हाइट हाउस मीटिंग की तस्वीरों के जारी करता है, लेकिन शहबाज और मुनीर की फोटो न तो व्हाइट हाउस ने जारी की और न ही ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई. इस तरह शहबाज और मुनीर को दोहरा झटका लगा है.

अमेरिका के करीब जाना चाह रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनियाभर में बेनकाब हो गया. भारत ने उसे इस दौरान अच्छी तरह सबक सिखाया था. हालांकि वह इसके तुरंत बाद अमेरिका की शरण में पहुंच गया. पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ट्रंप से मिलने गए थे. इसके बाद पाक पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप से मिले और अब दोनों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई है. ट्रंप और शहबाज ने मुलाकात के दौरान ट्रेड डील और क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ और भी मुद्दों पर चर्चा की.