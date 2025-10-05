पाकिस्तान के 10 सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की टक्कर में है कोई?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के 10 सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की टक्कर में है कोई?

Pakistan Top 10 richest Person: जानिए पाकिस्तान के टॉप 10 अमीर लोगों की नेटवर्थ और उनके बिजनेस साम्राज्य के बारे में. शाहिद खान से लेकर मियां मुहम्मद मनशा तक. कौन है पाकिस्तान का सबसे रईस व्यक्ति.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 02:45 PM (IST)
पाकिस्तान अकसर आर्थिक चुनौतियों से जूझता हुआ नजर आता है, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दौलत अरबों डॉलर में है. गरीबी और मंदी के बीच भी पाकिस्तान में कई उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी हैं जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं. आज हम जानेंगे पाकिस्तान के उन टॉप 10 अरबपतियों के बारे में, जिनकी संपत्ति देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.

शाहिद खान पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स

शाहिद खान का नाम पाकिस्तान के अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. हालांकि वे पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हैं. शाहिद खान ने अपनी मेहनत और हुनर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल किया है. वे Flex-N-Gate नाम की ऑटो सप्लाई कंपनी के मालिक हैं, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है. इसके अलावा वे अमेरिका की मशहूर फुटबॉल टीम Jacksonville Jaguars के मालिक भी हैं. शाहिद खान की कुल संपत्ति करीब 13.7 बिलियन डॉलर (लगभग 3.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये) आंकी गई है. उनके सफर की खास बात यह है कि वे पाकिस्तान से अमेरिका सिर्फ पढ़ाई के लिए गए थे और आज दुनिया के सबसे अमीर साउथ एशियाई बिजनेसमैन में गिने जाते हैं.

मियां मुहम्मद मनशा पाकिस्तान के दूसरे सबसे रईस उद्योगपति

मियां मुहम्मद मनशा पाकिस्तान के बिजनेस जगत का बहुत बड़ा नाम हैं. वे MCB बैंक के चेयरमैन हैं और साथ ही Nishat Group नामक समूह के मालिक हैं, जिसका कारोबार टेक्सटाइल, सीमेंट, बैंकिंग और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है. मनशा का परिवार भारत के अमृतसर से है, जो आजादी के बाद पाकिस्तान चला गया था.मनशा की कुल संपत्ति करीब 5 बिलियन डॉलर बताई जाती है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि उनके बिजनेस से हजारों लोगों को रोजगार मिला है.

सर अनवर परवेज  बेस्टवे ग्रुप के मालिक

अनवर परवेज का नाम पाकिस्तान के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है. वे Bestway Group के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है. परवेज ब्रिटेन में रहते हैं और वहीं से अपने बिजनेस को संभालते हैं. उनका कारोबार न सिर्फ सीमेंट तक सीमित है, बल्कि रिटेल, होलसेल और बैंकिंग सेक्टर तक फैला हुआ है. अनवर परवेज की नेटवर्थ लगभग 3 बिलियन डॉलर है. उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक आम आदमी मेहनत और समझदारी से अरबपति बन सकता है.

शॉन ग्रुप के सीईओ नासिर शॉन

नासिर शॉन पाकिस्तान के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और वे Shan Foods के मालिक हैं, जो मसालों और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है. उनका परिवार पाकिस्तान के बैंकिंग और टेक्सटाइल सेक्टर से भी जुड़ा रहा है. नासिर शॉन की लाइफस्टाइल भी काफी चर्चित रही है, क्योंकि वे पाकिस्तान में रोल्स रॉयस कार खरीदने वाले पहले व्यक्ति थे. नासिर शॉन की कुल संपत्ति करीब 1 बिलियन डॉलर आंकी गई है. उन्होंने पाकिस्तान के खाने के स्वाद को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है और पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है.

रफीक एम. हबीब हाउस ऑफ हबीब के उत्तराधिकारी

रफीक एम. हबीब पाकिस्तान के एक ऐसे उद्योगपति हैं जिनका परिवारिक बिजनेस सदी पुराना है. वे House of Habib और Habib Bank Limited से जुड़े हुए हैं. इस ग्रुप की शुरुआत 1841 में मुंबई में हुई थी और आज इसका कारोबार शिक्षा, इंश्योरेंस, टाइल्स, और हेल्थकेयर सेक्टर तक फैला है. रफीक एम. हबीब की नेटवर्थ लगभग 950 मिलियन डॉलर है. उनका परिवार पाकिस्तान की औद्योगिक विरासत का प्रतीक माना जाता है.

तारीक सईद सैगॉल इंडस्ट्रियल साम्राज्य के मालिक

तारीक सईद सैगॉल पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं जो टेक्सटाइल, सीमेंट और एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं. वे Kohinoor Industries और Saigol Group के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. इनकी कुल संपत्ति लगभग 900 मिलियन डॉलर है. सैगॉल परिवार पाकिस्तान के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभा चुका है.

यूसुफ फारूकी मल्टी-इंडस्ट्री निवेशक

यूसुफ फारूकी पाकिस्तान के उन व्यवसायियों में से हैं जिनका व्यापार रियल एस्टेट से लेकर ट्रेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैला हुआ है. उनकी कुल संपत्ति करीब 800 मिलियन डॉलर मानी जाती है. फारूकी की कंपनी पाकिस्तान में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में योगदान देती है.

सुल्तान अली लखानी मीडिया और बिजनेस जगत के दिग्गज

सुल्तान अली लखानी Lakson Group के मालिक हैं, जिसका कारोबार मीडिया, बैंकिंग, टेलीकॉम और कंज्यूमर गुड्स तक फैला हुआ है. पाकिस्तान का मशहूर न्यूज चैनल Express News भी इन्हीं के समूह का हिस्सा है. इनकी कुल संपत्ति 800 मिलियन डॉलर है. लखानी परिवार पाकिस्तान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कारोबारी घरानों में से एक है.

सेठ आबिद हुसैन कारोबारी दुनिया के लीजेंड

सेठ आबिद हुसैन का नाम पाकिस्तान की कारोबारी दुनिया में बहुत सम्मान से लिया जाता है. उन्होंने अपने जीवन में रियल एस्टेट, गोल्ड ट्रेडिंग और बैंकिंग सेक्टर में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. वे पाकिस्तान के सबसे गुप्त लेकिन प्रभावशाली अमीर लोगों में से एक माने जाते थे. उनकी नेटवर्थ करीब 780 मिलियन डॉलर थी.

माजिद बशीर रियल एस्टेट और बिजनेस एक्सपर्ट

माजिद बशीर पाकिस्तान के रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के जाने-माने नाम हैं. उन्होंने अपनी सूझबूझ और आधुनिक बिजनेस रणनीतियों से अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है. उनकी कुल संपत्ति लगभग 750 मिलियन डॉलर बताई जाती है. माजिद बशीर को पाकिस्तान के नए जमाने के बिजनेस लीडर्स में गिना जाता है.

Published at : 05 Oct 2025 02:45 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

