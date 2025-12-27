हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan News: बीते 2 सालों में 11 हजार इंजीनियर और 5 हजार डॉक्टर छोड़ चुके हैं देश, पाकिस्तान का क्यों हो रहा बुरा हाल?

Pakistan News: बीते 2 सालों में 11 हजार इंजीनियर और 5 हजार डॉक्टर छोड़ चुके हैं देश, पाकिस्तान का क्यों हो रहा बुरा हाल?

पाकिस्तान गंभीर टैलेंट एक्सोडस से जूझ रहा है. हजारों डॉक्टर, इंजीनियर देश छोड़ चुके हैं. तेजी से बिगड़ती छवि और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच शहबाज शरीफ सरकार ने एयरपोर्ट्स पर सख्ती बढ़ाई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 27 Dec 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गंभीर टैलेंट एक्सोडस से गुजर रहा है. आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अनिश्चितता और पेशेवर अवसरों की कमी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि देश के सबसे पढ़े-लिखे लोग भी बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं. हालिया सरकारी आंकड़ों ने इस संकट की असली तस्वीर सामने रख दी है.

पाकिस्तान के Bureau of Emigration and Overseas Employment की रिपोर्ट के अनुसार बीते दो वर्षों में देश ने हजारों उच्च शिक्षित पेशेवर खो दिए हैं. इस अवधि में करीब 5 हजार डॉक्टर, 11 हजार इंजीनियर और 13 हजार अकाउंटेंट पाकिस्तान छोड़ चुके हैं. यह आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब देश की सत्ता और सेना नेतृत्व लगातार हालात को सामान्य बताने की कोशिश कर रहा है.

विदेश जाने वालों की संख्या हर साल बढ़ रही

रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में सात लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने विदेश में नौकरी के लिए पंजीकरण कराया. वहीं 2025 में नवंबर तक यह संख्या लगभग सात लाख के करीब पहुंच चुकी थी. चिंता की बात यह है कि अब यह पलायन सिर्फ मजदूर वर्ग तक सीमित नहीं है. डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट और रिसर्च से जुड़े लोग भी तेजी से देश छोड़ रहे हैं.

हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित

इस टैलेंट एक्सोडस का सबसे गहरा असर पाकिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते एक दशक में नर्सों और मेडिकल स्टाफ के पलायन में हजारों प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को डॉक्टरों की भारी कमी और स्वास्थ्य सेवाओं के गिरते स्तर का सामना करना पड़ेगा.

एयरपोर्ट सख्ती के बावजूद नहीं रुका पलायन

तेजी से बिगड़ती छवि और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच शहबाज शरीफ सरकार ने एयरपोर्ट्स पर सख्ती बढ़ाई है. 2025 में ही हजारों यात्रियों को अधूरे दस्तावेज, अवैध प्रवासन या अन्य आरोपों के चलते ऑफलोड किया गया. इसके बावजूद देश छोड़ने की चाह रखने वालों की संख्या कम नहीं हुई है, जिससे साफ है कि समस्या जड़ से जुड़ी हुई है.

ब्रेन गेन बयान बना मजाक का कारण

इस पूरे संकट के बीच सेना प्रमुख आसिम मुनीर का पुराना बयान सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आ गया है. अमेरिका में प्रवासी पाकिस्तानियों से बातचीत में उन्होंने ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन बताया था. अब जब डॉक्टरों और इंजीनियरों के बड़े पैमाने पर पलायन के आंकड़े सामने आए हैं, तो उनके इस बयान पर जमकर आलोचना हो रही है.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में सेना के सबसे बड़े अधिकारी को कितनी मिलती है सैलरी, भारत के मुकाबले कितनी कम या ज्यादा?

Published at : 27 Dec 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
Engineers Pakistan Asim Munir World News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
थाईलैंड-कंबोडिया के बीच चल रही जंग खत्म, दोनों देशों के बीच हुआ सीजफायर, किन शर्तों पर हुआ समझौता?
थाईलैंड-कंबोडिया के बीच चल रही जंग खत्म, दोनों देशों के बीच हुआ सीजफायर, किन शर्तों पर हुआ समझौता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
बॉलीवुड
Salman Birthday Inside Photos: सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement

वीडियोज

Uttarkhand News: Udham Singh Nagar में Dhami सरकार का बुलडोजर एक्शन...
Global Markets में Investment कैसे करें? |GIFT City Explained for Indian & NRI Investors| Paisa Live
Bihar Politics: 'खुदाई होनी.. कई सारे तहखाने बनाए गए हैं'- Neeraj Kumar | Rabri Devi | Lalu Yadav
Top News:12 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Uttarakhand News : 'धर्म के आड़ में पाखंड ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी'- CM DHAMI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
थाईलैंड-कंबोडिया के बीच चल रही जंग खत्म, दोनों देशों के बीच हुआ सीजफायर, किन शर्तों पर हुआ समझौता?
थाईलैंड-कंबोडिया के बीच चल रही जंग खत्म, दोनों देशों के बीच हुआ सीजफायर, किन शर्तों पर हुआ समझौता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
बॉलीवुड
Salman Birthday Inside Photos: सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
हेल्थ
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
ट्रेंडिंग
ब्लिंकिट की 10 मिनट सर्विस ने मचाया धमाल, महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शेयर किया एक्सपीरिएंस
ब्लिंकिट की 10 मिनट सर्विस ने मचाया धमाल, महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शेयर किया एक्सपीरिएंस
यूटिलिटी
ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों से है बचना तो घर बनवाते समय जरूर करें ये काम, जान लें काम की बात
ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों से है बचना तो घर बनवाते समय जरूर करें ये काम, जान लें काम की बात
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget