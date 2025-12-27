किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा उसके सैनिकों पर निर्भर करती है. ये जवान अपनी जान जोखिम में डालकर सीमाओं की रक्षा करते हैं और हर आपात स्थिति में सबसे आगे खड़े रहते हैं. बांग्लादेश भी इससे अलग नहीं है. वहां की सेना न केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है, बल्कि युवाओं के लिए सम्मानजनक करियर का अवसर भी प्रदान करती है.

बांग्लादेश मिलिट्री की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सेना अपने जवानों और अधिकारियों को आकर्षक वेतन के साथ कई तरह की सुविधाएं देती है. नियमित सैलरी के अलावा भत्ते, चिकित्सा सुविधा, आवास और अन्य सरकारी लाभ भी सेना सेवा का हिस्सा होते हैं. इसी वजह से सेना को बांग्लादेश में सबसे प्रतिष्ठित और बड़े सरकारी सेवाओं में गिना जाता है.

बांग्लादेश आर्मी चीफ की सैलरी कितनी होती है?

बांग्लादेश मिलिट्री की रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश आर्मी चीफ को हर महीने लगभग 1 लाख 25 हजार टका (भारतीय करेंसी के अनुसार 92 हजार 431 रुपए) वेतन मिलता है. सालाना आधार पर यह राशि करीब 15 लाख टका (11 लाख रुपए) से अधिक हो जाती है. यह वेतन बांग्लादेश के सरकारी ढांचे में शीर्ष स्तर पर माना जाता है और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के अनुभव व जिम्मेदारियों के अनुरूप है. हालांकि, ये राशि भारत के सबसे उच्च सैन्य अधिकारी के मुकाबले काफी कम है.

भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन स्तर-18 (Pay Level 18) में रखा गया है. इस हिसाब से उन्हें महीने का 2.5 लाख मिलता है. यह राशि बांग्लादेश टका में 3 लाख 39 हजार 847 होता है, जो काफी ज्यादा है. बता दें कि यह वेतन भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे ऊंचा वेतन स्तर है. भत्तों के साथ कुल आय ₹3 लाख से अधिक होता है. COAS सरकारी आवास, स्टाफ कार और ड्राइवर, सुरक्षा कवर, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा और अन्य आधिकारिक भत्ते भी मिलते हैं. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद केवल वेतन के लिहाज से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान के दृष्टिकोण से भी सर्वोच्च होता है.

