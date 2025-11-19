पाकिस्तान के नेता और PoK के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने लाल किला ब्लास्ट से लेकर भारत में कई आतंकी हमले को अंजाम देने की बात स्वीकार की. चौधरी अनवारुल हक के अनुसार पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने लाल किले से लेकर कश्‍मीर के जंगलों तक भारत पर हमला किया है. पाकिस्तानी नेता के कबूलनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने आतंकवाद को लेकर शहबाज सरकार की पोल खोल दी.

PAK नेता ने कबूला भारत में आतंकी हमले का सच

वायरल हुए एक वीडियो में चौधरी अनवारुल हक ने कहा, "मैंने पहले कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहेंगे तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे. अल्लाह की मेहरबानी से हमने यह कर दिखाया और वे अभी भी शवों की गिनती नहीं कर पा रहे हैं. कुछ दिन बाद हथियारबंद लोग दिल्ली में घुस आए और हमला कर दिया और उन्होंने अभी तक शायद सभी शवों की गिनती नहीं की है."

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी कबूला सच

पाकिस्तानी नेता का बयान ऐसे समय में आया है जब 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हैं. चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि पद पर रहते हुए उसने भारत में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को भी ललकारा था. पाकिस्तानी नेता ने कश्मीर के जंगल में हमले को जिक्र किया, जिसका मतलब पहलगाम आतंकी हमले से था.

आतंकवाद पर कई बार एक्सपोज हुआ पाकिस्तान

यह पहली बार नहीं है कि जब किसी पाकिस्तानी नेता ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्लामाबाद की भूमिका का खुलासा किया है. हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान सरकार की आतंकवाद नीति का पर्दाफाश किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि प्रांत में फर्जी आतंकवादी हमलों से सरकार को लाभ मिलता है.

अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के अनुसार, अफरीदी ने इस्लामाबाद पर अशांत खैबर क्षेत्र में शांति प्रयासों में बाधा डालते हुए आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने पाकिस्तान पर अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए आतंकवाद को पालने करने का आरोप लगाया.