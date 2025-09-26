हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कबाड़ में बदले 7 भारतीय जेट', UN में शहबाज शरीफ ने दुनिया को परोसा झूठ, फिर छेड़ा कश्मीर राग

'कबाड़ में बदले 7 भारतीय जेट', UN में शहबाज शरीफ ने दुनिया को परोसा झूठ, फिर छेड़ा कश्मीर राग

Shehbaz Sharif in UNGA: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना ने भारतीय वायुसेना के सात लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Sep 2025 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से झूठ का ढिंढोरा पीटा है. शहबाज शरीफ ने इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच से दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ झूठ परोसा. उन्होंने UNGA के मंच से कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत के सात लड़ाकू विमानों को मार गिराया. साथ ही उन्होंने फिर से कश्मीर राग भी छेड़ा.

हालांकि, सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी. मई के पहले हफ्ते के आखिर में भारत-पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया था और बाद में उस संघर्ष को रोकने और सीजफायर करने के लिए पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा था.

UNGA के मंच से शहबाज शरीफ ने क्या बोला झूठ?

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच से फर्जी दावा करते हुए कहा, ‘हमारे बाजों (पायलट्स) ने उड़ान भरी और भारत के 7 विमानों को कबाड़ में बदल दिया.’ चौंकाने वाली बात है कि UN में 7 भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा करने वाला पाकिस्तान अब तक IAF के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का फर्जी दावा कर रहा था. वहीं, पाकिस्तान ने अपने इस दावे की पुष्टि के लिए किसी तरह का कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया है.

वहीं, दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना (IAF) के चीफ एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले महीने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को ढेर कर दिया था.

पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को फिर से छेड़ा

इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने UNGA के मंच से एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को छेड़ा. उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान अपने सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ एक समग्र, व्यापक और परिणामोन्मुखी वार्ता के लिए तैयार है.‘

यह भी पढ़ेंः 'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Published at : 26 Sep 2025 10:58 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force UNGA Pakistan SHEHBAZ SHARIF INDIA UNITED NATION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
इंडिया
IMD Weather Forecast: अक्टूबर में ही पड़ने लगेगी ठंड, IMD का बड़ा अपडेट; जानें कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेगा कोहरा
अक्टूबर में ही पड़ने लगेगी ठंड, IMD का बड़ा अपडेट; जानें कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेगा कोहरा
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
हेल्थ
Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
नौकरी
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget