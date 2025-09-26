'कबाड़ में बदले 7 भारतीय जेट', UN में शहबाज शरीफ ने दुनिया को परोसा झूठ, फिर छेड़ा कश्मीर राग

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से झूठ का ढिंढोरा पीटा है. शहबाज शरीफ ने इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच से दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ झूठ परोसा. उन्होंने UNGA के मंच से कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत के सात लड़ाकू विमानों को मार गिराया. साथ ही उन्होंने फिर से कश्मीर राग भी छेड़ा.

हालांकि, सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी. मई के पहले हफ्ते के आखिर में भारत-पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया था और बाद में उस संघर्ष को रोकने और सीजफायर करने के लिए पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा था.

UNGA के मंच से शहबाज शरीफ ने क्या बोला झूठ?

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच से फर्जी दावा करते हुए कहा, ‘हमारे बाजों (पायलट्स) ने उड़ान भरी और भारत के 7 विमानों को कबाड़ में बदल दिया.’ चौंकाने वाली बात है कि UN में 7 भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा करने वाला पाकिस्तान अब तक IAF के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का फर्जी दावा कर रहा था. वहीं, पाकिस्तान ने अपने इस दावे की पुष्टि के लिए किसी तरह का कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया है.

वहीं, दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना (IAF) के चीफ एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले महीने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को ढेर कर दिया था.

पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को फिर से छेड़ा

इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने UNGA के मंच से एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को छेड़ा. उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान अपने सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ एक समग्र, व्यापक और परिणामोन्मुखी वार्ता के लिए तैयार है.‘

