हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

India-Pakistan Final Match: आमिर हुसैन ने कहा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी क्रिकेट एनालिस्ट यह नहीं कह सकता कि भारत के हारने का कोई चांस है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की टीम अभी काफी ज्यादा मजबूत है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Sep 2025 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रविवार (28 सितंबर, 2025) को एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में एक-दूसरे के सामने फिर से भिड़ने वाली हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के फैन्स अभी से ही फाइनल मैच में पाकिस्तान की हार को तय मान चुके हैं. इतना ही नहीं, भारतीयों के अलावा पाकिस्तान के एक शख्स ने भी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. पाकिस्तान के इस शख्स ने कहा है कि एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है.

दरअसल, पाकिस्तान को लेकर यह भविष्यवाणी करने वाले शख्स का नाम आमिर हुसैन है, जो पाकिस्तान का रहने वाला एक क्रिकेट प्रेमी है. आमिर हुसैन ने पाकिस्तानी एक्सपर्ट डॉ. कमर चीमा से एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी क्रिकेट एनालिस्ट यह नहीं कह सकता कि भारत के हारने का कोई चांस है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की किक्रेट टीम काफी ज्यादा मजबूत है.

पाकिस्तान को लेकर क्या बोले आमिर हुसैन?

उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चल रहा, बल्कि गेंदबाज उनसे ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं. पाकिस्तानी टीम बार-बार कई गलतियों को दोहरा रही है. अगर यही गलतियां हमने भारत के साथ होने वाले फाइनल मैच में फिर से कर दीं तो भारत बड़ी आसानी से फाइनल मैच जीत जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘इस वक्त फखर जमान का बल्ला नहीं चल रहा है, सईम अयूब बार-बार जीरो पर आउट होकर बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा 20 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो रहे हैं. ये हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जो खेलने को तैयार हीं नहीं है.’

कमर चीमा ने एशिया कप फाइनल में भारत पर लगाया दांव

वहीं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच को लेकर भारत पर दांव लगाया है. उन्होंने कहा कि इस मैच में भारत क्लियर मार्जिन से पाकिस्तान को पछाड़ देगा.

एशिया कप में पाकिस्तान को दो बार मिल चुकी हार

एशिया कप के फाइनल में रविवार (28 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच इस टूर्नामेंट में दोनों का तीसरा मैच होगा. इससे पहले इसी टूर्नामेंट में भारत की क्रिकेट टीम ने लगातार दो बार पाकिस्तान की टीम को हरा चुकी है.

यह भी पढ़ेंः Israeli Prime Minister: आखिर क्यों ऐन मौके पर नेतन्याहू ने बदला हवाई रूट? जानें इसके पीछे की मुख्य वजह

Published at : 26 Sep 2025 06:16 PM (IST)
Tags :
India Pakistan Match Pakistan INDIA Qamar Cheema Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
भारत को छोड़ना नहीं..., हारिस रऊफ के वीडियो से मचा भयंकर बवाल, खुद ही देख लीजिए पूरी कहानी
भारत को छोड़ना नहीं..., हारिस रऊफ के वीडियो से मचा भयंकर बवाल, खुद ही देख लीजिए पूरी कहानी
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
भारत को छोड़ना नहीं..., हारिस रऊफ के वीडियो से मचा भयंकर बवाल, खुद ही देख लीजिए पूरी कहानी
भारत को छोड़ना नहीं..., हारिस रऊफ के वीडियो से मचा भयंकर बवाल, खुद ही देख लीजिए पूरी कहानी
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार
Priyanka Gandhi: मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया
मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
शिक्षा
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget