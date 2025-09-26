'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रविवार (28 सितंबर, 2025) को एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में एक-दूसरे के सामने फिर से भिड़ने वाली हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के फैन्स अभी से ही फाइनल मैच में पाकिस्तान की हार को तय मान चुके हैं. इतना ही नहीं, भारतीयों के अलावा पाकिस्तान के एक शख्स ने भी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. पाकिस्तान के इस शख्स ने कहा है कि एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है.

दरअसल, पाकिस्तान को लेकर यह भविष्यवाणी करने वाले शख्स का नाम आमिर हुसैन है, जो पाकिस्तान का रहने वाला एक क्रिकेट प्रेमी है. आमिर हुसैन ने पाकिस्तानी एक्सपर्ट डॉ. कमर चीमा से एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी क्रिकेट एनालिस्ट यह नहीं कह सकता कि भारत के हारने का कोई चांस है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की किक्रेट टीम काफी ज्यादा मजबूत है.

पाकिस्तान को लेकर क्या बोले आमिर हुसैन?

उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चल रहा, बल्कि गेंदबाज उनसे ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं. पाकिस्तानी टीम बार-बार कई गलतियों को दोहरा रही है. अगर यही गलतियां हमने भारत के साथ होने वाले फाइनल मैच में फिर से कर दीं तो भारत बड़ी आसानी से फाइनल मैच जीत जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘इस वक्त फखर जमान का बल्ला नहीं चल रहा है, सईम अयूब बार-बार जीरो पर आउट होकर बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा 20 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो रहे हैं. ये हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जो खेलने को तैयार हीं नहीं है.’

कमर चीमा ने एशिया कप फाइनल में भारत पर लगाया दांव

वहीं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच को लेकर भारत पर दांव लगाया है. उन्होंने कहा कि इस मैच में भारत क्लियर मार्जिन से पाकिस्तान को पछाड़ देगा.

एशिया कप में पाकिस्तान को दो बार मिल चुकी हार

एशिया कप के फाइनल में रविवार (28 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच इस टूर्नामेंट में दोनों का तीसरा मैच होगा. इससे पहले इसी टूर्नामेंट में भारत की क्रिकेट टीम ने लगातार दो बार पाकिस्तान की टीम को हरा चुकी है.

यह भी पढ़ेंः Israeli Prime Minister: आखिर क्यों ऐन मौके पर नेतन्याहू ने बदला हवाई रूट? जानें इसके पीछे की मुख्य वजह