तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की की भारत यात्रा पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रही है. ऐसे में वो अब तालिबान को ही कटघरे में खड़ा करने में लगा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर बयान देते हुए कहा कि अफगान हमेशा से भारत के वफादार रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कल भी, आज भी और कल भी रहेंगे.

ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब हाल के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. पाकिस्तान की पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान शरणार्थियों को देश में बसाने का फैसला अमेरिका के दबाव में लिया गया था. ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं.

अफगानिस्तान को धमका चुके हैं ख्वाजा आसिफ

इससे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, हमारा सब्र जवाब दे चुका है. अफगानिस्तान की जमीन से होने वाला आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान यात्रा का किया जिक्र

ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि करीब तीन साल पहले वो और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी काबुल गए थे और वहां मौजूद आतंकियों से अपने ठिकाने बंद करने को कहा था, लेकिन अफगानिस्तान प्रशासन की ओर से कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि हमने अफगान अधिकारियों को कहा था कि आपकी जमीन पर करीब 6 से 7 हजार ऐसे लोग रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए खतरा हैं. आसिफ ने यह भी कहा कि काबुल ने उन लोगों को वहीं रखने के लिए 'वित्तीय समझौते' का सुझाव दिया था.

ख्वाजा आसिफ ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगान अधिकारियों से यह गारंटी मांगी थी कि ये लोग पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया.

