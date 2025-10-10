बागेश्वर धाम के महंथ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में शास्त्री और पाकिस्तान में जन्मे मोहम्मद आरिफ अजाकिया के बीच सवाल-जवाब दिखाई देता है. वायरल क्लिप के साथ यह दावा किया जा रहा है कि यह फुटेज शास्त्री के ब्रिटेन के किसी कार्यक्रम का है. हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है.

मोहम्मद आरिफ अजाकिया ने क्या कहा?

वायरल वीडियो में मोहम्मद आरिफ अजाकिया अपने परिचय में बताते हैं कि वे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं जबकि उनके माता-पिता भारत में जन्मे थे और 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान आ गए. अजाकिया कहते हैं कि वे मुस्लिम परिवार में जन्मे लेकिन भागवत गीता पढ़ने के बाद खुद को हिंदू मानने लगे. लोग उनसे पूछते हैं कि ‘तुम मोहम्मद आरिफ अजाकिया नाम से हिंदू कैसे हो सकते हो? क्या हिंदू बनने के लिए नाम बदलना जरूरी है?’

अजाकिया आगे कहते हैं कि नाम बदलने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में बदलाव कराना पड़ता है. उनका सवाल यही था कि क्या नाम बदले बिना भी वह हिंदू रह सकते हैं और क्या पाकिस्तान में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति भी दिल से हिंदुस्तानी माना जा सकता है.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा?

इस पर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि हिन्दुत्व किसी एक धर्म का नाम नहीं, बल्कि मानवता की एक विचारधारा है. उनका कहना था कि मानवता की विचारधारा में किसी के रंग, रूप या देश का कोई महत्व नहीं होता. यदि कोई भागवत गीता का अनुकरण कर रहा है तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है और वह हमारी स्वीकार्यता में शामिल है. शास्त्री ने यह भी कहा कि जब देश की बात आती है तो सभी का सम्मान किया जाता है और उदाहरण के तौर पर अब्दुल कलाम का भी वे सम्मान करते हैं.

शास्त्री ने अजाकिया को स्पष्ट किया कि अगर उन्होंने खुद को हिन्दू मान लिया है और उनके विचार बदल गए हैं तो नाम बदलना अनिवार्य नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत की ही जमीन थी और दिलों के मामले में पाकिस्तानियों में भी भारतीय भावना दिख सकती है.

