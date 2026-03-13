पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ड्रोन हमला हुआ है. फैजाबाद और आई-8 इलाके में 2 ड्रोन गिरे हैं. घटना के बाद इस्लामाबाद के एयरस्पेस को बंद कर दिया गया है और आसमान में पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान चक्कर काट रहे हैं. इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली फ्लाइटों को भी डाइवर्ट किया गया है. यहां शमशाबाद इलाके में धमाका भी हुआ है. आई-9 सेक्टर के पास भी धमाका होने की खबर है. मरगला हिल्स इलाके में ड्रोन गिरा और आग लगी है. इन हमलों में एक इमारत के शीशे टूट गए. साथ ही मरगला हिल्स इलाके में जहां पहाड़ी पर आग के धुए की तस्वीर सामने आई है तो मौके पर एक गिरा हुआ ड्रोन भी मिला है.

फिलहाल अफगान सेना ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन अफगान तालिबान के आधिकारिक चैनल अल मिर्साद ने फैजाबाद में अफगान सेना द्वारा ड्रोन हमले की पुष्टि की है. अफगान मीडिया का दावा है कि हमजा कैम्प को ड्रोन स्ट्राइक से निशाना बनाया गया है. इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाक़े में ISI का हमजा कैम्प स्थित है

पाक एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान ने दिया करारा जवाब

गुरुवार को हुई पाकिस्तान की तरफ से एयरस्ट्राइक का जवाब भी अफगानिस्तान ने दिया. पाकिस्तान ने काबुल और कंधार को निशाना बनाया था. इसमें 6 तालिबानी अधिकारियों की मौत की खबर है. इसके बाद तालिबान ने चेतवानी देते हुए जवाबी कार्रवाई की. इसमें तालिबान की तरफ से दावा किया गया कि जवाबी कार्रवाई में उसने पाकिस्तान के रणनीतिक सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया.

अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इसमें उसने कहा था कि डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की रात के समय की गई घुसपैठ और उल्लंघनों का अफगान सुरक्षाबल ने मुंहतोड़ जवाब दिया. यह दोनों देशों के बीच के विवादास्पद बॉर्डर है. रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने चेतावनी दी थी की अगर पाकिस्तान अब काबुल पर हमला करेगा तो इस्लामाबाद में भी अफगान सेना हवाई स्ट्राइक करेगी.

गुरुवार देर रात पाक ने अफगानिस्तान में की थी एयरस्ट्राइक

इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ने एक बार फिर गुरुवार देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई शहरों पर एयरस्ट्राइक की थी. तालिबान ने भी पाकिस्तान पर कई शहरों पर एक के बाद एक ड्रोन हमले किए. पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने इन हमलों में चरमपंथियों के ठिकानों को निशाना बनाया.

इन हमलों का मकसद अफगान तालिबान और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाना था. इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. साथ ही जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी.

पिछले तीन हफ्तों से दोनों देशों के बीच टकराव

दोनों देशों से इंटरनेशनल लेवल पर संयम बरतने की अपील भी की गई है. दोनों देशों के बीच पिछले तीन हफ्तों से संघर्ष चल रहा है. दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं. अफगानिस्तान का कहना है कि उसने सीमा पर पाकिस्तान की ओर से किए हमलों के जवाब में पाक चौकियों को निशाना बनाया.

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