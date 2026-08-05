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ट्रंप को मारने का प्लान? गोल्फ क्लब के पास कार में बंदूक संग शख्स गिरफ्तार
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लॉस एंजेलेस क्षेत्र के गोल्फ कोर्स पर एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जो अपनी कार में गोलाबारी ले जा रहा था और उसके पास बंदूक भी थी। वह वहां ट्रंप के फंडरेजर की तैयारी दो दिन पहले मॉनिटर करता हुआ दिखा।(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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