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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप को मारने का प्लान? गोल्फ क्लब के पास कार में बंदूक संग शख्स गिरफ्तार

ट्रंप को मारने का प्लान? गोल्फ क्लब के पास कार में बंदूक संग शख्स गिरफ्तार

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 08:05 AM (IST)
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अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लॉस एंजेलेस क्षेत्र के गोल्फ कोर्स पर एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जो अपनी कार में गोलाबारी ले जा रहा था और उसके पास बंदूक भी थी। वह वहां ट्रंप के फंडरेजर की तैयारी दो दिन पहले मॉनिटर करता हुआ दिखा।

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 08:05 AM (IST)
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