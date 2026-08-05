क्या बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? आज कर सकती हैं बड़ा ऐलान

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक साल बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करने जा रही हैं. उनकी पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग ने घोषणा की है कि शेख हसीना बुधवार (5 अगस्त 2026) को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी. यह कार्यक्रम बांग्लादेशी समय के अनुसार शाम 6:30 बजे और भारतीय समय के अनुसार शाम 6:00 बजे शुरू होगा.

आवामी लीग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश के लोगों और दुनियाभर के मीडिया संगठनों के पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. पार्टी के अनुसार, इस दौरान शेख हसीना बांग्लादेश लौटने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी.

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शेख हसीना का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है अहम?

शेख हसीना का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और तख्तापलट के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था. उस घटना के बाद यह पहला मौका होगा, जब वह किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे लोगों और मीडिया को संबोधित करेंगी. ऐसा माना जा रहा है कि शेख हसीना अपने संबोधन में बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, अपनी भविष्य की रणनीति और देश वापसी को लेकर क्या घोषणा करती हैं. आवामी लीग का कहना है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी और बांग्लादेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

क्यों भारत आई थी शेख हसीना?

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं. उस समय बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया था. हिंसा तेजी से बढ़ी, सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया. इसके बाद वह सैन्य हेलीकॉप्टर से ढाका से रवाना हुईं और भारत के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पहुंचीं.

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