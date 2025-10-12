हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDurand Line History: कब और कैसे बनी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, जिस पर PAK आर्मी से भिड़ा तालिबान?

Durand Line History: कब और कैसे बनी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, जिस पर PAK आर्मी से भिड़ा तालिबान?

डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें पाक आर्मी के 12 सैनिकों की मौत हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

डूरंड लाइन के पास एक बार फिर गोलियों की आवाज गूंज रही है. तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में घुसकर फौजी चौकियों पर हमले कर रहे हैं. पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का यह विवाद कोई नया नहीं है. यह 2640 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है दशकों से दोनों मुल्कों के बीच टकराव की वजह बनी हुई है.

अफगानिस्तान इस सीमा को मान्यता नहीं देता. उसके मुताबिक, यह “हाइपोथेटिकल लाइन” यानी काल्पनिक सीमा है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने अपने हितों के लिए बनाया था. डूरंड लाइन, 1893 में खींची गई एक रेखा है जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बनाती है. इसे ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी डूरंड ने उस समय के अफगान शासक अब्दुर रहमान खान के साथ समझौते के तहत बनाया था. ब्रिटिशों का उद्देश्य था कि भारत (तब ब्रिटिश इंडिया) और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन बनाया जाए ताकि रूस की विस्तारवादी नीति को रोका जा सके. यह रेखा पश्तून और बलूच जनजातीय इलाकों से होकर गुजरती है, जिससे इन समुदायों के परिवार दो देशों में बंट गए. यही बात इस सीमा को सबसे विवादित बनाती है.

क्यों नहीं मानता अफगानिस्तान?

अफगानिस्तान इस रेखा को कभी भी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दे सका. उसका कहना है कि यह औपनिवेशिक काल की जबरन थोपे गई सीमा है, जिसे स्थानीय जनजातियों की राय लिए बिना तय किया गया था. डूरंड लाइन ने पश्तून समुदाय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया. वे सदियों से सीमावर्ती इलाकों में रहते आए थे, लेकिन अब उनके परिवार और कबीले दो देशों में बंट गए. अफगानिस्तान के अनुसार, ब्रिटिशों ने इस रेखा को अपनी राजनीतिक और सैन्य जरूरतों के हिसाब से खींचा, न कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर. यही वजह है कि आज भी यह सीमा अफगान लोगों की भावनाओं को आहत करती है.

तालिबान के आने के बाद क्यों बढ़ा तनाव?

साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि काबुल में एक “दोस्ताना सरकार” बनेगी जो डूरंड लाइन को मान्यता देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा. तालिबान ने इस रेखा को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया और पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने इस क्षेत्र में बाड़ लगाकर सीमा को जबरन तय करने की कोशिश की है. तब से अब तक, तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच कई बार सीमा झड़पें हो चुकी हैं. तालिबान समर्थित आतंकी संगठन टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) भी पाकिस्तान में हमले करता रहा है, जिससे तनाव और गहरा हो गया है.

तालिबान और अफगान फौज की ताकत

अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति के अनुसार, तालिबान के पास लगभग 80 हजार लड़ाके हैं, जबकि अफगानिस्तान की सेना में 5 से 6 लाख सैनिक हैं. इसके बावजूद तालिबान लगातार अफगान सेना पर भारी पड़ता दिख रहा है. तालिबान की ताकत उसकी कबीलाई जड़ों और धार्मिक नेटवर्क में छिपी है. मदरसे, कट्टर धार्मिक संगठन और कबाइली समर्थन ने तालिबान को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया है. इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की गुप्त मदद ने भी तालिबान को एक सैन्य ताकत के रूप में उभरने में बड़ी भूमिका निभाई है. यही कारण है कि अब वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है.

पाकिस्तान के लिए चुनौती

पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में फंसता नजर आ रहा है. जिस तालिबान को उसने कभी रणनीतिक गहराई (Strategic Depth) के लिए पाला था, वही अब उसकी सीमाओं पर खतरा बन गया है.तालिबान न सिर्फ डूरंड लाइन को नकारता है, बल्कि पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में अपनी धार्मिक और राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है.पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर तालिबान के हमले दिखाते हैं कि यह सीमा अब सिर्फ भौगोलिक विवाद नहीं, बल्कि एक सुरक्षा संकट बन चुकी है.

डूरंड लाइन दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा

2640 किलोमीटर लंबी यह रेखा कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है. यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा कहा जाता है. यहां रोजाना सीमा पार हमले, अवैध व्यापार और आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं. इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा अस्थिरता और भय के बीच गुजरती है.

ये भी पढ़ें: इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?

Published at : 12 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Pakistan Afghanistan  Durand Line
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
'मय्यत के घर को दावतगाह मत बनाओ', मौलाना इसहाक गोरा ने मुसलमानों को क्यों दी नसीहत?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
जनरल नॉलेज
Baby In Womb: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget