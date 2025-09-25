हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वओली हों या देउबा... नेपाल छोड़कर नहीं भाग सकेगा कोई नेता, कार्की सरकार ने कर ली बड़ी तैयारी

ओली हों या देउबा... नेपाल छोड़कर नहीं भाग सकेगा कोई नेता, कार्की सरकार ने कर ली बड़ी तैयारी

Nepal News: नेपाल की अंतरिम सरकार कई पूर्व प्रधानमंत्री और शीर्ष नेताओं के पासपोर्ट निलंबित करने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि वह नेपाल में कानून का राज स्थापित करेंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 07:31 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में अतंरिम सरकार की मुखिया सुशीला कार्की के सामने देश में कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने  की चुतौती बरकरार है. GEN-Z की ओर से पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली सहित भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग के बीच सुशीला कार्की ने बड़ा फैसला लिया है.

नेपाल छोड़कर नहीं भाग सकेगा कोई नेता

नेपाल की अंतरिम सरकार केपी शर्मा ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक और अन्य शीर्ष नेताओं के पासपोर्ट निलंबित करने की तैयारी में है. इस लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है.

सुशीला कार्की ने देश के लोगों को आश्वासन दिया है कि वह नेपाल में कानून का राज स्थापित करेंगी. सुशीला कार्की के लिए छह महीने के भीतर नेपाल में चुनाव कराना भी चुनौती भरा होने वाला है. नेपाल में GEN-Z और उनके नेता केपी ओली सहित भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालने की मांग कर रहे हैं.

नेपाल की अंतरिम सरकार को इस समय GEN-Z का पूरा समर्थन मिल रहा है. सुशीला कार्की ने विरोध प्रदर्शन के दौरान GEN-Z पर गोली चलाए जाने के आदेश की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जिसमें 72 लोग मारे गए थे.

नेपाल अब बदनाम देश बन गया: केपी शर्मा ओली

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तख्तापलट के बाद मंगलवार (23 सितंबर 2025) को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दिए. इस दौरान उन्होंने कहा, "नेपाल की वर्तमान स्थिति और वहां के केंद्रीय प्रशासनिक भवन में हुई आगजनी की घटना पर चिंता व्यक्त की. आगजनी की घटना को उन्होंने घुसपैठियों की साजिश बताया."

Gen-Z के विरोध प्रदर्शन पर केपी शर्मा ओली ने कहा, "नेपाल अब एक बदनाम देश बन गया है. कई देशों ने हमारे लोगों को वीजा और काम देना बंद कर दिया है, जिससे नेपाल की छवि खराब हो रही है." नेपाल में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केपी शर्मा ओली 9 सितंबर को सेना के हेलिकॉप्टर से अपना आधिकारिक पीएम आवास छोड़कर चले गए थे.

ये भी पढ़ें : पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना

Published at : 25 Sep 2025 07:31 PM (IST)
Tags :
KP Sharma Oli Nepal Protest Sushila Karki
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
Advertisement

वीडियोज

They Call Him OG Review: इमरान हाशमी और पवन कल्याण ने अपने ओजी स्टाइल से प्रभावित किया
Ashi Singh Garba: पीली सिल्क साड़ी में Aashi Singh का जलवा, Garba पर कही ये बात
Next Gen GST Reforms: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का 'बचत उत्सव' तोहफा!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Wild Animal Attacks: UP में खूंखार जानवरों का आतंक, Lucknow, Bahraich, Hapur में दहशत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
नौकरी
रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल को नहीं मिलेगा इसका फायदा! जानें क्यों?
रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल को नहीं मिलेगा इसका फायदा! जानें क्यों?
ट्रेंडिंग
दहेज के बेड के साथ बीवी का लवर फ्री, पर्दा हटा और खुल गई पोल; देखें वीडियो
दहेज के बेड के साथ बीवी का लवर फ्री, पर्दा हटा और खुल गई पोल; देखें वीडियो
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget