हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, अब तक 43 लोगों की मौत, जानें बड़े अपडेट

नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, अब तक 43 लोगों की मौत, जानें बड़े अपडेट

नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई. नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जनता से घर के अंदर ही रहने की अपील की है.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 05 Oct 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में कुदरत का कहर बरसा है. नेपाल में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन का मामला भी सामने आया. सशस्त्र पुलिस बल मुख्यालय के अनुसार, भूस्खलन में शुक्रवार से अबतक 43 लोगों की मौत हो चुकी है. शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अलग-अलग जगहों पर भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है. भारत में दार्जिलिंग की सीमा से सटे इलाम जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुईं.

इलाम के मुख्य जिला अधिकारी सुनीता नेपाल ने IANS से बातचीत में कहा, शनिवार को हुए भूस्खलन में तीन मकान ढह गए. उन्होंने कहा कि भूस्खलन में ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है. इलाम जिला प्रशासन कार्यालय (DAO) ने जिले के स्थानीय प्रशासन से भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

काठमांडू के ललितपुर जिले में सबसे अधिक बारिश

अधिकारी सुनीता नेपाल ने कहा कि भूस्खलन की वजह से इलाम को दक्षिणी झापा जिले से जोड़ने वाला मेची राजमार्ग भी कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया. जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन रविवार सुबह स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ.

रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को जारी एक नोटिस में, मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अधिकांश जिलों में बारिश कम हुई है और काठमांडू घाटी के ललितपुर जिले के कुछ हिस्सों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. विभाग ने कहा, 'काठमांडू, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सरलाही, सिंधुली और रामेछाप जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है.'

भूस्खलन के कारण कई राजमार्ग प्रभावित

विभाग ने रविवार दोपहर और रात को पूर्वी कोशी प्रांत के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. भूस्खलन के कारण कई राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आवाजाही भी बाधित हो गई. नेपाल सरकार ने काठमांडू घाटी में आने-जाने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास पर अभी भी प्रतिबंध जारी रखा है.

मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस डिवीजन के अनुसार, घाटी को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग (काठमांडू को पश्चिमी नेपाल से जोड़ता है), बीपी राजमार्ग (राजधानी को दक्षिण-पूर्वी नेपाल से जोड़ता है) और अरानिको राजमार्ग (काठमांडू को चीनी सीमा से जोड़ता है) पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं.

नेपाली अंतरिम प्रधानमंत्री की जनता से अपील

वहीं देश की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर नागरिकों से घर के अंदर रहने और जब तक बहुत जरूरत न हो, यात्रा करने से परहेज करने की अपील की है. इसके अलावा उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है.

Published at : 05 Oct 2025 04:27 PM (IST)
Landslides Nepal RAIN Rain ALert Sushila Karki
